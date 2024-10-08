Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Làm việc với các nhà thầu, nhà cung cấp lập kế hoạch và thời gian hoàn thành công trình (lên kế hoạch thanh toán..).
- Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp
- Đưa lên cấp trên các thông tin liên quan đến nhà cung cấp đã lựa chọn để quản lý xem xét, phê duyệt.
- Lên bảng tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với điều kiện công ty. Ví dụ như tiêu chuẩn về giá, chất lượng, thời gian giao hàng, dịch vụ
- Liên hệ với nhà cung cấp; báo cáo cấp trên lập đề nghị tạm ứng mua hàng.
- Xác định các yêu cầu mua hàng về số lượng, chủng loại, kích thước hay các thông số kỹ thuật cần thiết để lên đơn hàng.
- Phối hợp và kết nối với các bộ phận để thực thi công trình một cách hiệu quả.
- Thực hiện các công việc được giao từ Quản lý và Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm ngành nội thất, xây dựng Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Word, Excel, Autocad... Kỹ năng giao tiếp tốt, có tư duy linh hoạt nhạy bén, có khả năng kiểm soát tổng thể và xử lý các vấn đề với khách hàng Có khả năng làm việc độc lập, teamwork tốt với hiện trường thi công Cẩn thận,tỉ mỉ, trung thực, có tính cầu toàn và tương tác trong công việc tốt Đam mê với công việc và có sự cầu tiến, ham học hỏi Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, quý trọng thời gian, có tính chủ động cao trong công việc
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm ngành nội thất, xây dựng
Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Word, Excel, Autocad...
Kỹ năng giao tiếp tốt, có tư duy linh hoạt nhạy bén, có khả năng kiểm soát tổng thể và xử lý các vấn đề với khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập, teamwork tốt với hiện trường thi công
Cẩn thận,tỉ mỉ, trung thực, có tính cầu toàn và tương tác trong công việc tốt
Đam mê với công việc và có sự cầu tiến, ham học hỏi
Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, quý trọng thời gian, có tính chủ động cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương: lương cứng 12.000.000 – 16.000.000 VNĐ + % dự án.
- Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.
- Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty sau ký hợp đồng chính thức với công ty.
- Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.
- Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngọc Khánh Plaza - Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-mua-hang-thu-nhap-12-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job206564
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH GS SPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu Công ty TNHH GS SPORTS
8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Ecopark
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 850 USD Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus
650 - 850 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer HS AD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HS AD Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Mall West Lake Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lotte Mall West Lake Hanoi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Qúy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Qúy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Elasten Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD Công Ty TNHH Elasten Việt Nam
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Lotte Mall West Lake Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lotte Mall West Lake Hanoi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 1,700 USD Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
1,500 - 1,700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD Jaspal Company Limited
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing International Siberian Health Limited Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận International Siberian Health Limited Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiểu học Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tiểu Học Nguyễn Siêu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD Jaspal Company Limited
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS)
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm