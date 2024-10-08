Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tham gia xây dựng các ứng dụng desktop, web, service; Làm việc với BA, designer để phát triển ứng dụng; Hỗ trợ, tư vấn kiến trúc, thiết kế xây dựng ứng dụng; Trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với các thành viên để nâng cao kỹ năng, hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại trở lên thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các ngành liên quan; Có kinh nghiệm về .NET Core (C#); Có kinh nghiệm thiết kế CSDL sử dụng SQL Server, Oracle, Mongo DB; Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng desktop, service hoặc ASP .NET MVC, JQuery; Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, xử lý lỗi; Có kinh nghiệm làm UI/UX theo thiết kế từ Figma, Adobe XD, ... là một lợi thế; Có kinh nghiệm quản lý nhóm là một lợi thế; Kỹ năng giao tiếp tốt; Có kĩ năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh; Chủ động tìm hiểu, học hỏi các công nghệ mới áp dụng vào dự án; Chủ động, cầu tiến trong công việc; Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm;

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến. Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời. Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định. Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án. Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn... Có cơ hội thăng tiến Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài Có cơ hội công tác nước ngoài Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

