Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ALLIANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các ứng dụng, hệ thống phần mềm sử dụng công nghệ .NET Phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai các tính năng mới cho sản phẩm Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật cho các ứng dụng hiện có Viết unit test và tham gia quá trình kiểm thử, đảm bảo chất lượng code Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án khi cần thiết Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong team để hoàn thành các tasks được giao Chi tiết hơn sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, phù hợp với sinh viên mới tốt nghiệp Có kiến thức nền tảng về lập trình hướng đối tượng (OOP) và các design patterns Thành thạo ngôn ngữ lập trình C và framework .NET Có kinh nghiệm làm việc với ASP.NET Core, Entity Framework Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL Server và các kỹ thuật truy vấn cơ bản Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript là một lợi thế Chủ động học hỏi, cầu tiến và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm Tư duy logic tốt, có khả năng giải quyết vấn đề Dám đi tới cùng.

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ALLIANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các dự án đa dạng Thưởng dự án. Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Nghỉ phép có lương, nghỉ ốm và các ngày lễ theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ALLIANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.