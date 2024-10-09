Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ALLIANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ALLIANCE
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát triển các ứng dụng, hệ thống phần mềm sử dụng công nghệ .NET
Phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai các tính năng mới cho sản phẩm
Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật cho các ứng dụng hiện có
Viết unit test và tham gia quá trình kiểm thử, đảm bảo chất lượng code
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án khi cần thiết
Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong team để hoàn thành các tasks được giao
Chi tiết hơn sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, phù hợp với sinh viên mới tốt nghiệp
Có kiến thức nền tảng về lập trình hướng đối tượng (OOP) và các design patterns
Thành thạo ngôn ngữ lập trình C và framework .NET
Có kinh nghiệm làm việc với ASP.NET Core, Entity Framework
Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL Server và các kỹ thuật truy vấn cơ bản
Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript là một lợi thế
Chủ động học hỏi, cầu tiến và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm
Tư duy logic tốt, có khả năng giải quyết vấn đề
Dám đi tới cùng.
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ALLIANCE Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các dự án đa dạng
Thưởng dự án.
Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép có lương, nghỉ ốm và các ngày lễ theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ALLIANCE
