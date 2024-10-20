Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Cùng team dự án tìm hiểu phân tích yêu cầu, nghiên cứu công nghệ và review source code những sản phẩm Y tế cho Khách hàng Nhật trên nền tảng công nghệ .Net: ASP.NET, C#,... Tham gia các khóa đào tạo về software solution review từ đó đưa ra giải pháp công nghệ tốt nhất cho từng dự án được giao. Đồng hành cùng những tập đoàn lớn của Nhật để xây dựng các sản phẩm y tế hướng tới hàng triệu người dùng tại thị trường Nhật Bản và Việt Nam.

Cùng team dự án tìm hiểu phân tích yêu cầu, nghiên cứu công nghệ và review source code những sản phẩm Y tế cho Khách hàng Nhật trên nền tảng công nghệ .Net: ASP.NET, C#,...

Tham gia các khóa đào tạo về software solution review từ đó đưa ra giải pháp công nghệ tốt nhất cho từng dự án được giao.

Đồng hành cùng những tập đoàn lớn của Nhật để xây dựng các sản phẩm y tế hướng tới hàng triệu người dùng tại thị trường Nhật Bản và Việt Nam.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lập trình .NET. Nắm vững ít nhất một ngôn ngữ lập trình .NET như C# hoặc VB.NET. Có kiến thức về .NET. Có kinh nghiệm về C#, .NET, ASP.NET Core, Winform... Có niềm đam mê, khám phá, học hỏi công nghệ mới. Sẵn sàng chuyển đổi công nghệ, ngôn ngữ mới. Có khả năng tư duy logic tốt. Nhiệt tình và cẩn thận trong công việc. Có khả năng tìm hiểu và giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách nhanh chóng và hiệu quả. Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Hiểu về SOLID Principles.

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lập trình .NET.

Nắm vững ít nhất một ngôn ngữ lập trình .NET như C# hoặc VB.NET.

Có kiến thức về .NET. Có kinh nghiệm về C#, .NET, ASP.NET Core, Winform...

Có niềm đam mê, khám phá, học hỏi công nghệ mới. Sẵn sàng chuyển đổi công nghệ, ngôn ngữ mới.

Có khả năng tư duy logic tốt.

Nhiệt tình và cẩn thận trong công việc.

Có khả năng tìm hiểu và giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Hiểu về SOLID Principles.

Ưu tiên/Lợi thế:

Ứng viên biết về Cloud providers (Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) là một lợi thế. Ứng viên có kinh nghiệm dự án Y tế với Khách hàng Nhật là một lợi thế. Biết về kiến trúc và mô hình như: DDD, N-Layer, Onion Architecture, Clean Architecture là lợi thế

Ứng viên biết về Cloud providers (Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) là một lợi thế.

Ứng viên có kinh nghiệm dự án Y tế với Khách hàng Nhật là một lợi thế.

Biết về kiến trúc và mô hình như: DDD, N-Layer, Onion Architecture, Clean Architecture là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam. Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45). Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm. Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline. Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động. Văn phòng làm việc với không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống. No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam.

Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).

Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm.

Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.

Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.

Văn phòng làm việc với không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.

No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Mentor 1-1, sát sao tận tình. Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm. Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí. Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng, team size từ 10MM - 150MM. Quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ, theo các mô hình: Agile, Scrum, Waterfall. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao như Technical Leader, Technical Manager,...

Mentor 1-1, sát sao tận tình.

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.

Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.

Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng, team size từ 10MM - 150MM.

Quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ, theo các mô hình: Agile, Scrum, Waterfall.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao như Technical Leader, Technical Manager,...

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường. Thưởng nóng, thưởng lễ tết, thưởng dự án, lương tháng 13. Xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm. Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 5.000.000 VNĐ/ tháng. Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng. Bảo hiểm sức khỏe PVI miễn phí theo chính sách Omizen Care. Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc. Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước. Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga,... Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Thưởng nóng, thưởng lễ tết, thưởng dự án, lương tháng 13.

Xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm.

Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 5.000.000 VNĐ/ tháng.

Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng.

Bảo hiểm sức khỏe PVI miễn phí theo chính sách Omizen Care.

Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.

Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga,...

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin