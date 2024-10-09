Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
- Hà Nội: Kangnam, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 18 Triệu
Cộng tác với các kỹ sư khác để thiết kế, phát triển và triển khai các dịch vụ phụ trợ an toàn và hiệu suất cao bằng cách sử dụng C#, .NET Core và .NET Framework.
Tích hợp và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm SQL Server và PostgreSQL, bao gồm thiết kế lược đồ, viết truy vấn được tối ưu hóa và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
Đảm bảo các ứng dụng web an toàn và có thể mở rộng, tập trung vào tối ưu hóa hiệu suất.
Gỡ lỗi, khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phụ trợ một cách hiệu quả.
Luôn cập nhật thông tin về các công nghệ mới nổi và các phương pháp hay nhất trong phát triển phụ trợ để liên tục nâng cao hệ thống của chúng tôi.
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm chắc kiến thức về .NET Framework hoặc .NET Core (C#, ASP.NET, MVC, ...)
Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống sử dụng .NET là lợi thế
Ưu tiên có kinh nghiệm 02 năm trở lên về NET C#
Tự tin về khả năng tư duy logic, mong muốn phát triển sản phẩm mới hướng trải nghiệm khách hàng
Có kinh nghiệm với các database SQL Server, MySQL, PostgreSQL.
Đã từng làm sản phẩm sử dụng NoSQL: MongoDB, CouchBase, Redis, RabbitMQ, ... là lợi thế
Có hiểu biết về OOP, Design Pattern, nguyên lý SOLID, SOA/Micro Service
Khả năng tư duy tốt, triển khai công việc theo tiến độ dự án
Có khả năng học hỏi nhanh, chịu khó tìm tòi nghiên cứu những kiến thức mới.
Tích cực, luôn học hỏi, chủ động, nhiệt tình không ngại việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : upto 18M (thỏa thuận theo năng lực)
Cơ hội đi công tác nước ngoài.
Thời gian làm việc: 08h30-17h30 T2-T6 (2 T7 lẻ/tháng)
Được tham gia các buổi seminar hàng tháng nâng cao năng lực chuyên môn.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Được tiếp xúc với các bài toán lớn về chịu tải, bảo mật.
Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.
Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
Team building, liên hoan tổ chức hàng tuần, hàng tháng, hàng quý
Chế độ thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
