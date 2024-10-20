Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NIW VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Lập trình các công việc back-end/service của hệ thống nghiệp vụ hoặc ứng dụng (web application) theo yêu cầu. Xây dựng giải pháp hệ thống, thiết kế hệ thống. Trực tiếp tham gia triển khai dự án của công ty, nâng cấp, bảo trì các hệ thống hiện có. Phát triển ứng dụng bằng các ngôn ngữ, công nghệ mới. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm lập trình Back-End trên 2 năm Thành thạo 1 trong các ngôn ngữ: .NET (C+, ASP.NET), MVC5, SQL Server, CSS, Javascript/Jquery, HTML, Java Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống, có kiến thức về Design Pattern, OOP... Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt Ưu tiên những ứng viên hiểu biết về Google Adwords API, Cache, có kinh nghiệm tham gia xây dựng các hệ thống ERP Có tư duy logic, khả năng tính toán tốt Ưu tiên ứng viên có thể làm việc, giao tiếp bằng Tiếng Anh (offer mức lương hấp dẫn) Nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, không ngại học hỏi và phát triển các kĩ năng mới

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NIW VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 25,000,000VND/tháng + thưởng dự án Lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết, sinh nhật nhân viên, sinh nhật công ty... Lộ trình thăng tiến rõ ràng, mục tiêu OKRs cho từng nhân viên Ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các quyền lợi do nhà nước quy định (đóng BHXH, BHYT, BHTN) Happy hour, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện xã hội... Chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo chính sách đãi ngộ của công ty Tham gia team building hàng năm, CLB game, bóng đá, sự kiện... Hỗ trợ kinh phí học tập và nâng cao trình độ bản thân: Chứng chỉ chuyên môn, tiếng anh... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hoạt động nội bộ sôi nổi Sếp tâm lý, PM leader nhiệt tình hướng dẫn, dự án đa dạng được học hỏi nhiều domain mới Trà, cafe miễn phí tại phòng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NIW VIỆT NAM

