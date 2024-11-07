Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Bellsystem24 VietNam

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Mô tả công việc
- Thực hiện cuộc gọi ra cho khách hàng theo danh sách đã được chọn lọc và từ đó triển khai công tác tư vấn, trợ giúp dịch vụ, góp phần gia tăng, mở rộng quyền lợi cho bản thân khách hàng.
- Trao đổi thông tin nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của Ngân hàng Quốc tế.
- Tư vấn giá trị sử dụng các loại thẻ tín dụng cũng như các chương trình bổ trợ của Ngân hàng Quốc tế cho khách hàng có điều kiện và nhu cầu sử dụng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Cầu thị, ham học hỏi, CHƯA CÓ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
-Thu nhập:7.000.000 - 15.000.000/tháng(lương cứng ổn định theo level + Hoa hồng)
7.000.000 - 15.000.000/tháng
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng bài bản
- Hỗ trợ lương trong quá trình đào tạo
- Sau thời gian đào tạo, sẽ nhận 100% lương luôn
- Có phụ cấp gửi xe, hỗ trợ trang thiết bị (máy tính, tài liệu, phụ kiện,..)
- Đóng BHYT, BHXH theo quy định nhà nước
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

