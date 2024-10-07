Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự Phòng ban FW theo sơ đồ tổ chức Phòng ban FW Phân bổ nhân sự Phòng ban FW triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu dự án đề ra Giám sát và đưa ra các giải pháp hỗ trợ đảm bảo dự án kết thúc đạt được 3 mục tiêu về chất lượng, thời gian, chi phí Đào tạo và nâng cao kỹ thuật quản lý dự án cho các cấp bậc nhân viên Phòng ban FW (excel, word, kĩ năng mềm xử lý tình huống,...) Ý thức tốt trong việc chấp hành quy định công ty đề ra trong quản lý dự án xuống đến các cấp bậc nhân viên Phòng ban FW Phối hợp Phòng ban HR trong việc tuyển mộ, đào tạo CTV part-time đạt đủ tiêu chí công ty đề ra Tham mưu đề xuất ý kiến với lãnh đạo về giải pháp cải tiến nâng cao hiệu suất công việc và đảm bảo phúc lợi, duy trì mối cộng tác nhân viên Phòng ban FW Gắn kết, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, phát triển dành cho nhân viên Phòng ban FW Đánh giá, ghi nhận kết quả KPI từng cá nhân Phòng ban FW theo từng dự án, theo quý trong năm Chính sách khen thưởng kịp thời các cá nhân đóng góp và thực hiện tốt trong việc quản lý dự án Hình thức xử lý, ngăn chặn kịp thời các cá nhân không nghiêm túc, không đảm bảo tốt về quy định thực hiện dự án (chất lượng, thời gian, chi phí) Trao đổi, tương tác thường xuyên các phòng ban khác nhằm để hiểu vè thực hiện tốt hơn, đạt được kết quả tốt trong công việc chung của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ
Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ và tính cách
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 93 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

