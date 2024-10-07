Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự Phòng ban FW theo sơ đồ tổ chức Phòng ban FW Phân bổ nhân sự Phòng ban FW triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu dự án đề ra Giám sát và đưa ra các giải pháp hỗ trợ đảm bảo dự án kết thúc đạt được 3 mục tiêu về chất lượng, thời gian, chi phí Đào tạo và nâng cao kỹ thuật quản lý dự án cho các cấp bậc nhân viên Phòng ban FW (excel, word, kĩ năng mềm xử lý tình huống,...) Ý thức tốt trong việc chấp hành quy định công ty đề ra trong quản lý dự án xuống đến các cấp bậc nhân viên Phòng ban FW Phối hợp Phòng ban HR trong việc tuyển mộ, đào tạo CTV part-time đạt đủ tiêu chí công ty đề ra Tham mưu đề xuất ý kiến với lãnh đạo về giải pháp cải tiến nâng cao hiệu suất công việc và đảm bảo phúc lợi, duy trì mối cộng tác nhân viên Phòng ban FW Gắn kết, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, phát triển dành cho nhân viên Phòng ban FW Đánh giá, ghi nhận kết quả KPI từng cá nhân Phòng ban FW theo từng dự án, theo quý trong năm Chính sách khen thưởng kịp thời các cá nhân đóng góp và thực hiện tốt trong việc quản lý dự án Hình thức xử lý, ngăn chặn kịp thời các cá nhân không nghiêm túc, không đảm bảo tốt về quy định thực hiện dự án (chất lượng, thời gian, chi phí) Trao đổi, tương tác thường xuyên các phòng ban khác nhằm để hiểu vè thực hiện tốt hơn, đạt được kết quả tốt trong công việc chung của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ

Tốt nghiệp Cao đăng, Đại học trở lên – chuyên ngành Kinh tế, Truyền thông, Xã hội,... Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong quản lý Fieldwork hoặc Operation

Kiến thức

Có kiến thức nền tảng về công việc Fieldwork (Quanti & Qualy) Hiểu biết về nội dung công việc của các vị trí trong một công ty nghiên cứu thị trường

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và ra quyết định Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên Quản lý thời gian, lập kế hoạch và kiểm soát công việc Có khả năng làm việc nhóm và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả Có khả năng làm việc với con người

Thái độ và tính cách

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc Nhiệt huyết, năng động, thích ứng với nhiệm vụ Khả năng tạo dựng lòng tin và kiên định Gần gũi, hòa đồng với nhân viên Phòng ban FW và các phòng ban khác trong công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, Tết, lương tháng 13,... Company trip hàng năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung; văn phòng hiện đại, tiện nghi; đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ và nhiều hoạt động gắn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.