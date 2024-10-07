Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG
- Hồ Chí Minh: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự Phòng ban FW theo sơ đồ tổ chức Phòng ban FW
Phân bổ nhân sự Phòng ban FW triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu dự án đề ra
Giám sát và đưa ra các giải pháp hỗ trợ đảm bảo dự án kết thúc đạt được 3 mục tiêu về chất lượng, thời gian, chi phí
Đào tạo và nâng cao kỹ thuật quản lý dự án cho các cấp bậc nhân viên Phòng ban FW (excel, word, kĩ năng mềm xử lý tình huống,...)
Ý thức tốt trong việc chấp hành quy định công ty đề ra trong quản lý dự án xuống đến các cấp bậc nhân viên Phòng ban FW
Phối hợp Phòng ban HR trong việc tuyển mộ, đào tạo CTV part-time đạt đủ tiêu chí công ty đề ra
Tham mưu đề xuất ý kiến với lãnh đạo về giải pháp cải tiến nâng cao hiệu suất công việc và đảm bảo phúc lợi, duy trì mối cộng tác nhân viên Phòng ban FW
Gắn kết, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, phát triển dành cho nhân viên Phòng ban FW
Đánh giá, ghi nhận kết quả KPI từng cá nhân Phòng ban FW theo từng dự án, theo quý trong năm
Chính sách khen thưởng kịp thời các cá nhân đóng góp và thực hiện tốt trong việc quản lý dự án
Hình thức xử lý, ngăn chặn kịp thời các cá nhân không nghiêm túc, không đảm bảo tốt về quy định thực hiện dự án (chất lượng, thời gian, chi phí)
Trao đổi, tương tác thường xuyên các phòng ban khác nhằm để hiểu vè thực hiện tốt hơn, đạt được kết quả tốt trong công việc chung của công ty
Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự Phòng ban FW theo sơ đồ tổ chức Phòng ban FW
Phân bổ nhân sự Phòng ban FW triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu dự án đề ra
Giám sát và đưa ra các giải pháp hỗ trợ đảm bảo dự án kết thúc đạt được 3 mục tiêu về chất lượng, thời gian, chi phí
Đào tạo và nâng cao kỹ thuật quản lý dự án cho các cấp bậc nhân viên Phòng ban FW (excel, word, kĩ năng mềm xử lý tình huống,...)
Ý thức tốt trong việc chấp hành quy định công ty đề ra trong quản lý dự án xuống đến các cấp bậc nhân viên Phòng ban FW
Phối hợp Phòng ban HR trong việc tuyển mộ, đào tạo CTV part-time đạt đủ tiêu chí công ty đề ra
Tham mưu đề xuất ý kiến với lãnh đạo về giải pháp cải tiến nâng cao hiệu suất công việc và đảm bảo phúc lợi, duy trì mối cộng tác nhân viên Phòng ban FW
Gắn kết, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, phát triển dành cho nhân viên Phòng ban FW
Đánh giá, ghi nhận kết quả KPI từng cá nhân Phòng ban FW theo từng dự án, theo quý trong năm
Chính sách khen thưởng kịp thời các cá nhân đóng góp và thực hiện tốt trong việc quản lý dự án
Hình thức xử lý, ngăn chặn kịp thời các cá nhân không nghiêm túc, không đảm bảo tốt về quy định thực hiện dự án (chất lượng, thời gian, chi phí)
Trao đổi, tương tác thường xuyên các phòng ban khác nhằm để hiểu vè thực hiện tốt hơn, đạt được kết quả tốt trong công việc chung của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đăng, Đại học trở lên – chuyên ngành Kinh tế, Truyền thông, Xã hội,... Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong quản lý Fieldwork hoặc Operation
Tốt nghiệp Cao đăng, Đại học trở lên – chuyên ngành Kinh tế, Truyền thông, Xã hội,...
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong quản lý Fieldwork hoặc Operation
Kiến thức
Có kiến thức nền tảng về công việc Fieldwork (Quanti & Qualy) Hiểu biết về nội dung công việc của các vị trí trong một công ty nghiên cứu thị trường
Có kiến thức nền tảng về công việc Fieldwork (Quanti & Qualy)
Hiểu biết về nội dung công việc của các vị trí trong một công ty nghiên cứu thị trường
Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và ra quyết định Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên Quản lý thời gian, lập kế hoạch và kiểm soát công việc Có khả năng làm việc nhóm và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả Có khả năng làm việc với con người
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên
Quản lý thời gian, lập kế hoạch và kiểm soát công việc
Có khả năng làm việc nhóm và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả
Có khả năng làm việc với con người
Thái độ và tính cách
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc Nhiệt huyết, năng động, thích ứng với nhiệm vụ Khả năng tạo dựng lòng tin và kiên định Gần gũi, hòa đồng với nhân viên Phòng ban FW và các phòng ban khác trong công ty
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Nhiệt huyết, năng động, thích ứng với nhiệm vụ
Khả năng tạo dựng lòng tin và kiên định
Gần gũi, hòa đồng với nhân viên Phòng ban FW và các phòng ban khác trong công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Được cung cấp trang thiết bị phục vụ cho công việc
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, Tết, lương tháng 13,...
Company trip hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung; văn phòng hiện đại, tiện nghi; đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ và nhiều hoạt động gắn kết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI