Tuyển Nghiên Cứu Và Phát Triển thu nhập 20 - 27 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số nhà 42 đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

1. Lập kế hoạch và thực hiện việc xây dựng và phát triển khung chương trình giảng dạy

- Xây dựng chương trình giảng dạy theo kế hoạch kinh doanh của công ty;

- Tổ chức nghiên cứu, đổi mới chương trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu của công ty;

- Tổ chức nghiên cứu khóa học mới, khung chương trình giảng dạy mới và trình Giám đốc đào tạo phê duyệt;

- Đề xuất và lập kế hoạch phát triển, đổi mới, cải tiến học liệu giảng dạy;

2. Quản lý kiểm soát chất lượng giảng dạy của giáo viên.

- Quản lý kiểm soát chất lượng giảng dạy của giáo viên các lớp demo, các lớp chính theo đúng tiêu chí;

- Hướng dẫn Nhân viên lập các báo cáo phân tích về chất lượng và tiến độ đánh giá chất lượng giảng dạy và Phối hợp với bộ phận Vận hành, Chăm sóc khách hàng tiếp nhận phản hồi từ phụ huynh học sinh, từ đó tổng hợp, phân loại và đánh giá giáo viên trước, trong và sau khóa học;

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên các chuyên ngành Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh, Quản lý giáo dục, ..... hoặc các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh,...);

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS 7.5 (kỹ năng Speaking trên 6.5) / TOEIC 900+ hoặc tương đương;;

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương hoặc 3 năm trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm học liệu Tiếng Anh;

- Đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong việc giảng dạy Tiếng Anh tại các trung tâm;

- Có kỹ năng bao quát công việc, quản lý đội nhóm

- Ưu tiên các ứng viên muốn cam kết làm việc lâu dài.

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn: 20 - 27 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết... theo quy định công ty

- Review lương định kì theo quy định công ty

- Tham gia BHXH, BHYT theo Luật Lao động Việt Nam

- Cơ hội thăng tiến, giao lưu, học tập với các đơn vị truyền thông báo chí, đài truyền hình, các đối tác lớn trong lĩnh vực giáo dục

- Làm việc trong đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tiếng Anh thế hệ mới áp dụng công nghệ hiện đại, đơn vị đầu tiên và duy nhất hợp tác cùng VTV7 làm nên gameshow tiếng Anh cho trẻ em

- Cơ hội sử dụng trọn bộ sản phẩm của Công ty khi làm việc tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

