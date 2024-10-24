Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Phát triển sản phẩm mới, thực hiện nghiên cứu cải tiến công thức và quy trình sản xuất các sản phẩm hiện tại nhằm đảm báo chất lượng tốt nhất và quy trình tối ưu. Tra cứu thông tin tài liệu, đề xuất tiêu chuẩn nguyên liệu, thành phẩm, nguồn hoạt chất, tá dược, bào bì phù hợp và lập dự trù nguyên vật liệu cho nghiên cứu sản phẩm. Đề xuất và thực hiện nghiên cứu tiền công thức, báo cáo kết quả. Đề xuất công thức và quy trình lô nghiên cứu, soạn thảo hồ sơ lô nghiên cứu. Thực hiện làm mẫu nghiên cứu theo hồ sơ lô và báo cáo kết quả. Hỗ trợ thẩm định quy trình sản xuất 3 lô thẩm định Soạn thảo quy trình sản xuất gửi bộ phận đăng ký. Soạn thảo và đào tạo SOP. Và các công việc liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng.

Phát triển sản phẩm mới, thực hiện nghiên cứu cải tiến công thức và quy trình sản xuất các sản phẩm hiện tại nhằm đảm báo chất lượng tốt nhất và quy trình tối ưu.

Tra cứu thông tin tài liệu, đề xuất tiêu chuẩn nguyên liệu, thành phẩm, nguồn hoạt chất, tá dược, bào bì phù hợp và lập dự trù nguyên vật liệu cho nghiên cứu sản phẩm.

Đề xuất và thực hiện nghiên cứu tiền công thức, báo cáo kết quả.

Đề xuất công thức và quy trình lô nghiên cứu, soạn thảo hồ sơ lô nghiên cứu.

Thực hiện làm mẫu nghiên cứu theo hồ sơ lô và báo cáo kết quả. Hỗ trợ thẩm định quy trình sản xuất 3 lô thẩm định

Soạn thảo quy trình sản xuất gửi bộ phận đăng ký.

Soạn thảo và đào tạo SOP. Và các công việc liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học chuyên ngành Dược. Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vi trí công việc tương đương. Tiếng anh: Đọc hiểu, soạn thảo được các tài liệu chuyên ngành, giao tiếp khá. Có kiến thức chuyên môn GMP. Thành thạo tin học văn phòng. Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học chuyên ngành Dược.

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vi trí công việc tương đương.

Tiếng anh: Đọc hiểu, soạn thảo được các tài liệu chuyên ngành, giao tiếp khá.

Có kiến thức chuyên môn GMP.

Thành thạo tin học văn phòng.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng lương tháng 13, xem xét tăng lương hằng năm theo quy định. Được hưởng đầy đủ các ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ phép hưởng lương theo quy định. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng chế độ độc hại theo quy định công ty. Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn. Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc. Được cung cấp bữa ăn trưa tại công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng lương tháng 13, xem xét tăng lương hằng năm theo quy định.

Được hưởng đầy đủ các ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ phép hưởng lương theo quy định.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng chế độ độc hại theo quy định công ty.

Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn.

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Được cung cấp bữa ăn trưa tại công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin