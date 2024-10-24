Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà Bè

Phát triển sản phẩm mới, thực hiện nghiên cứu cải tiến công thức và quy trình sản xuất các sản phẩm hiện tại nhằm đảm báo chất lượng tốt nhất và quy trình tối ưu. Tra cứu thông tin tài liệu, đề xuất tiêu chuẩn nguyên liệu, thành phẩm, nguồn hoạt chất, tá dược, bào bì phù hợp và lập dự trù nguyên vật liệu cho nghiên cứu sản phẩm. Đề xuất và thực hiện nghiên cứu tiền công thức, báo cáo kết quả. Đề xuất công thức và quy trình lô nghiên cứu, soạn thảo hồ sơ lô nghiên cứu. Thực hiện làm mẫu nghiên cứu theo hồ sơ lô và báo cáo kết quả. Hỗ trợ thẩm định quy trình sản xuất 3 lô thẩm định Soạn thảo quy trình sản xuất gửi bộ phận đăng ký. Soạn thảo và đào tạo SOP. Và các công việc liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng.
Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học chuyên ngành Dược. Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vi trí công việc tương đương. Tiếng anh: Đọc hiểu, soạn thảo được các tài liệu chuyên ngành, giao tiếp khá. Có kiến thức chuyên môn GMP. Thành thạo tin học văn phòng. Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Lương thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng lương tháng 13, xem xét tăng lương hằng năm theo quy định. Được hưởng đầy đủ các ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ phép hưởng lương theo quy định. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng chế độ độc hại theo quy định công ty. Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn. Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc. Được cung cấp bữa ăn trưa tại công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E9-3a Đường Số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

