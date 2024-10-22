Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty TNHH TM G Collcet
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Công ty TNHH TM G Collcet

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Trực tiếp quản lý và giám sát các hoạt động của bộ phận gọi điện nhắc phí hàng ngày, đôn đốc cán bộ kịp thời Tham gia hỗ trợ và điều phối nhân sự trong bộ phận để đảm bảo được hiệu quả và khối lượng công việc hợp lý cho toàn bộ phận, trực tiếp xử lý các trường hợp khách hàng phức tạp Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ nhân viên để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công việc Tham gia xây dựng kịch bản, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động Gọi điện của phòng dịch vụ khách hàng Định kỳ có những báo cáo và đề xuất với ban lãnh đạo về các hoạt động và hiệu quả trong công tác gọi điện của nhóm Phát hiện sớm và thông báo, yêu cầu hỗ trợ tới các đơn vị liên quan đảm bảo thông tin khách hàng, dữ liệu hệ thống đầy đủ và ổn định cho công tác gọi điện Nghe lại và đánh giá cuộc gọi thường xuyên Tham gia các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty theo yêu cầu của cấp quản lý có
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm, đặc biệt trong mảng Call Center hoặc gọi điện nhắc nợ Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc với các con số chi tiết, các phân tích năng suất chuyên sâu Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục tốt. Kỹ năng quản lý đội nhóm Kỹ năng thuyết trình Sử dụng thành thạo Excel và các hệ thống quản lý khách hàng là một lợi thế
Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20 triệu- 40 triệu Quyền lợi khác theo qui định công ty (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH) Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ .... Được làm việc trong môi trường trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM G Collcet

Công ty TNHH TM G Collcet

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 275 Nguyễn trãi, Thanh Xuân, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

