Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công ty TNHH TM G Collcet
- Hà Nội: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Trực tiếp quản lý và giám sát các hoạt động của bộ phận gọi điện nhắc phí hàng ngày, đôn đốc cán bộ kịp thời
Tham gia hỗ trợ và điều phối nhân sự trong bộ phận để đảm bảo được hiệu quả và khối lượng công việc hợp lý cho toàn bộ phận, trực tiếp xử lý các trường hợp khách hàng phức tạp
Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ nhân viên để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công việc
Tham gia xây dựng kịch bản, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động Gọi điện của phòng dịch vụ khách hàng
Định kỳ có những báo cáo và đề xuất với ban lãnh đạo về các hoạt động và hiệu quả trong công tác gọi điện của nhóm
Phát hiện sớm và thông báo, yêu cầu hỗ trợ tới các đơn vị liên quan đảm bảo thông tin khách hàng, dữ liệu hệ thống đầy đủ và ổn định cho công tác gọi điện
Nghe lại và đánh giá cuộc gọi thường xuyên
Tham gia các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty theo yêu cầu của cấp quản lý có
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm, đặc biệt trong mảng Call Center hoặc gọi điện nhắc nợ
Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc với các con số chi tiết, các phân tích năng suất chuyên sâu
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục tốt.
Kỹ năng quản lý đội nhóm
Kỹ năng thuyết trình
Sử dụng thành thạo Excel và các hệ thống quản lý khách hàng là một lợi thế
Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 20 triệu- 40 triệu
Quyền lợi khác theo qui định công ty (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH)
Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....
Được làm việc trong môi trường trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
Thưởng theo thành tích hoàn thành KPI hàng tháng. Lương T13;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet
