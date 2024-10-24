Tuyển Nhắc Phí Qua Điện Thoại thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Trực tiếp quản lý và giám sát các hoạt động của bộ phận gọi điện nhắc phí hàng ngày, đôn đốc cán bộ kịp thời Tham gia hỗ trợ và điều phối nhân sự trong bộ phận để đảm bảo được hiệu quả và khối lượng công việc hợp lý cho toàn bộ phận, trực tiếp xử lý các trường hợp khách hàng phức tạp Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ nhân viên để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công việc Tham gia xây dựng kịch bản, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động Gọi điện của phòng dịch vụ khách hàng Định kỳ có những báo cáo và đề xuất với ban lãnh đạo về các hoạt động và hiệu quả trong công tác gọi điện của nhóm Phát hiện sớm và thông báo, yêu cầu hỗ trợ tới các đơn vị liên quan đảm bảo thông tin khách hàng, dữ liệu hệ thống đầy đủ và ổn định cho công tác gọi điện Nghe lại và đánh giá cuộc gọi thường xuyên Tham gia các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty theo yêu cầu của cấp quản lý có

Trực tiếp quản lý và giám sát các hoạt động của bộ phận gọi điện nhắc phí hàng ngày, đôn đốc cán bộ kịp thời

Tham gia hỗ trợ và điều phối nhân sự trong bộ phận để đảm bảo được hiệu quả và khối lượng công việc hợp lý cho toàn bộ phận, trực tiếp xử lý các trường hợp khách hàng phức tạp Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ nhân viên để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công việc

Tham gia xây dựng kịch bản, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động Gọi điện của phòng dịch vụ khách hàng

Định kỳ có những báo cáo và đề xuất với ban lãnh đạo về các hoạt động và hiệu quả trong công tác gọi điện của nhóm

Phát hiện sớm và thông báo, yêu cầu hỗ trợ tới các đơn vị liên quan đảm bảo thông tin khách hàng, dữ liệu hệ thống đầy đủ và ổn định cho công tác gọi điện

Nghe lại và đánh giá cuộc gọi thường xuyên

Tham gia các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty theo yêu cầu của cấp quản lý có

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm, đặc biệt trong mảng Call Center hoặc gọi điện nhắc nợ Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc với các con số chi tiết, các phân tích năng suất chuyên sâu Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục tốt. Kỹ năng quản lý đội nhóm Kỹ năng thuyết trình Sử dụng thành thạo Excel và các hệ thống quản lý khách hàng là một lợi thế

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm, đặc biệt trong mảng Call Center hoặc gọi điện nhắc nợ

Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc với các con số chi tiết, các phân tích năng suất chuyên sâu

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục tốt.

Kỹ năng quản lý đội nhóm

Kỹ năng thuyết trình

Sử dụng thành thạo Excel và các hệ thống quản lý khách hàng là một lợi thế

Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20 triệu- 40 triệu Quyền lợi khác theo qui định công ty (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH) Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ .... Được làm việc trong môi trường trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Thu nhập từ 20 triệu- 40 triệu

Quyền lợi khác theo qui định công ty (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH)

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....

Được làm việc trong môi trường trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Thưởng theo thành tích hoàn thành KPI hàng tháng. Lương T13;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin