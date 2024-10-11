Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu

Mức lương 23 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 23 - 30 Triệu

Quản lý tất cả hoạt động của bộ phận nhân sự trong công ty Cùng tham vấn với BGD quyết định các chiến lược, quy định về đánh giá hiệu suất công việc, đánh giá năng lực nhân sự, xây dựng đội ngũ mạnh và tinh gọn Xây dựng, triển khai, giám sát các quy định, quy chế, chính sách nhân sự, tiền lương, chế độ khen thưởng và kỷ luật... Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân viên mới, đàm phán các thỏa thuận với người lao động và xử lý các vấn đề sa thải, nghỉ việc. Xây dựng và định hướng Phòng đào tạo và triển khai các chính sách đào tạo hiệu quả Làm việc với các phòng ban để xác định nhu cầu nhân lực, chỉ đạo tiến hành các giải pháp tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu thực tiễn Giám sát việc tuân thủ các chính sách nội bộ và tuân thủ pháp luật lao động của nhà nước Giải quyết các khiếu nại và vi phạm yêu cầu hành động kỷ luật Quản lý chi phí, ngân sách của bộ phận Chịu trách nhiệm báo cáo trước ban giám đốc, hội đồng quản trị

Với Mức Lương 23 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Nhân sự/ Luật/ Kinh doanh / Kế toán/ Thương mại và các chuyên ngành khác có liên quan; Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tương đương, trong lĩnh vực FMCG, Retail, F&B, Hospitality với quy mô trên 500 nhân sự ở cùng vị trí Nắm vững các kiến thức về bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHXH, BHYT Khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm. Có kinh nghiệm triển khai các chiến lược, kế hoạch Nhân sự (chiến lược Nhân sự, kế hoạch Đào tạo, Chính sách - Quy chế trong doanh nghiệp) ngắn và dài hạn. Khả năng thuyết trình tốt. Kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề nội bộ, khả năng làm việc 1-1 tốt. Có khả năng hòa nhập và duy trì văn hóa doanh nghiệp. Nhạy bén trong nắm bắt xu thế kinh doanh để tuyển dụng, bổ nhiệm các nhân sự mới, phù hợp với điểm khuyết thiếu của doanh nghiệp. Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống tự động quản lý các hoạt động nhân sự.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức lương 23.000.000 - 30.000.000. Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ bảo hành sửa chữa Điện thoại - Laptop. Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

