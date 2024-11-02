Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E9 - 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân sự của công ty. Tham gia hoạch định và tổ chức đào tạo nhằm duy trì lực lượng lao động tuân thủ các quy định của công ty và có năng lực phù hợp với hoạt động của Công ty. Tổ chức thực hiện công tác đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Xây dựng các quy định, chính sách, chế độ, phúc lợi đãi ngộ đáp ứng các quy định của nhà nước và thu hút, duy trì, phát triển nguồn nhân lực của công ty. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định quản trị hành chánh nhằm quản lý và khai thác hiệu quả các tài nguyên công ty. Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác an toàn trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy của công ty. Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty. Tổ chức thực hiện các công tác liên quan hành chánh pháp lý, đáp ứng các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp ĐH/ Sau ĐH chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh,... Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 3 năm vị trí tương đương Kỹ năng: − Kỹ năng quản lý, lãnh đạo − Kỹ năng Tiếng anh tốt − Lập báo cáo, lập kế hoạch − Hướng dẫn, truyền đạt Thái độ: Tích cực, nhiệt tình, trung thực, minh bạch, trách nhiệm cao.

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo Chính sách Công ty. Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc. Được tham gia đầy đủ BHXH-YT-TN theo quy định. Nghỉ Lễ - Tết, ngày phép hưởng lương theo Quy định của Nhà nước. Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty. Quà sinh nhật, quà Tết theo chính sách công ty. Tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định. Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.