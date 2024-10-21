Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tập đoàn tài chính Chubb Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LOTTE CENTER, 54 LIỄU GIAI, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Tìm kiếm, phát triển về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực:

Đăng tin tuyển dụng, tìm kiến ứng viên tiềm năng trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội. Sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch Phỏng vấn. Tham gia vào quá trình phỏng vấn và đào tạo Nhân sự. Hỗ trợ Ứng viên, định hướng lộ trình phát triển tại Công ty. Tổ chức sự kiện, các chương trình Team - Building hàng quý.

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 tuổi trở lên Sinh Viên Đại học hoặc đã Tốt Nghiệp chuyên ngành Kinh Tế, Nhân Lực, Marketing, Quản trị Kinh Doanh,... Nhanh nhẹn, ham học hỏi, cầu tiến và chủ động trong công việc được giao. Có một trong các kĩ năng: làm việc nhóm, kĩ năng Sales, kĩ năng Thuyết trình,.. sẽ là lợi thế.

Tại Tập đoàn tài chính Chubb Life Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, gia tăng theo năng lực, trong đó: Lương cứng 4tr + Thưởng Tháng thử việc hưởng 80% lương cứng Được tham gia các chương trình đào tạo, cơ hội được cấp chứng chỉ trong nước và quốc tế: chứng chỉ của Bộ Tài Chính, chứng chỉ PHR, CAPM,.. Làm việc trong Môi Trường 5 sao chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung: không gian làm việc mở, có riêng khu vực thể thao, khu vực pantry, khu vực nghỉ trưa. Lộ trình thăng tiến công bằng lên các vị trí cấp cao, chủ chốt của Công ty: Trưởng Nhóm Tuyển Dụng , Nhà Sáng lập Khối,... Cơ hội đi công tác, trao đổi tại các trụ sở AIA Toàn Cầu: Singapore, Hongkong, New Zealand,..

