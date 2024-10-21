Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KDI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KDI
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KDI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên lạc với ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, Kiểm tra, giám sát việc chấm công và quản lý các chế độ như nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ bù, tăng ca, vv.. Theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng lao động, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự và quản trị chung Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự Theo dõi, cập nhật chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn. Cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để bổ sung kịp thời. Hỗ trợ giải quyết thôi việc cho nhân viên. Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ công ty; triển khai, thúc đẩy các chương trình nhân sự để tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, xây dựng văn hóa Công ty Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm vị trí tương đương Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel. Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Sẵn sàng học hỏi, chăm chỉ, tích cực
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Sẵn sàng học hỏi, chăm chỉ, tích cực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KDI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Ngày phép: 14 ngày/ năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Ngày phép: 14 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KDI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KDI

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KDI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà MIOS, 121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

