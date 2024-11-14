Tuyển Nhân Sự thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Chinh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện công tác bảo hiểm bắt buộc (BHYT, BHXH, BHTN) & Bảo hiểm sức khỏe:

Đối chiếu và thanh toán tiền Bảo hiểm bắt buộc định kỳ hàng tháng với Cơ quan Bảo hiểm.

Lập danh sách cấp mới, sửa đổi thẻ, cắt/trả thẻ BHYT cho CBNV theo quy định

Quản lý Sổ BHXH (làm thủ tục cấp mới sổ BHXH, chốt sổ BHXH cho CBCNV nghỉ việc, chỉnh sửa sổ...)

Tiếp nhận và hướng dẫn CBCNV hoàn thiện hồ sơ thanh toán chế độ Bảo hiểm. Làm thủ tục với Cơ quan BHXH để giải quyết các chế độ BHXH cho CBNV (ốm đau, thai sản, tai nạn nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất...)

Quản lý, giải quyết chế độ bảo hiểm sức khỏe của CBNV theo quy định của Công ty.

Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về chế độ bảo hiểm cho CBNV.

Thực hiện công tác quản lý hợp đồng, tiền lương, phúc lợi

Kiểm soát chấm công của các bộ phận, hoàn thiện số liệu tính lương hàng tháng, đảm bảo chi trả tiền lương chính xác và đúng hạn

Theo dõi và thực hiện các thủ tục theo chính sách về chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau...) cho CBNV của Công ty.

Theo dõi, tiếp nhận đơn xin nghỉ phép, quản lý ngày nghỉ của CBCNV bao gồm: nghỉ theo chế độ (phép, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, nghỉ không lương ...)

Theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan đến HĐLĐ: Soạn thảo, ký kết hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, hợp đồng thời vụ. Thực hiện các thủ tục gia hạn hợp đồng, đề bạt, thuyên chuyển, sa thải, nghỉ việc, bổ nhiệm,... của toàn thể CBNV trong Công ty

Các công việc khác theo yêu cầu của Leader

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành trong lĩnh vực thuộc về Quản trị nhân sự, Quản trị doanh nghiệp, Luật, Tài chính kế toán.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân sự tiền lương hoặc tương đương. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại Công ty có từ 50 nhân sự trở lên.

1 năm kinh nghiệm

Am hiểu các kiến thức về Luật Lao động/Thuế TNCN/BHXH

Cẩn thận, chi tiết, trung thực, có trách nhiệm cao với công việc.

Sử dụng MS Excel tốt.

Tại Công ty TNHH TMZ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 12.000.000 VNĐ (Open trao đổi, thoả thuận phù hợp với năng lực)

Có cơ chế gói thu nhập năm – ghi nhận xứng đáng với hiệu quả công việc đóng góp: Lương tháng thứ 13, thưởng performance năm (upto 02 tháng lương)

cơ chế gói thu nhập năm – ghi nhận xứng đáng

Review năng lực và level 06 tháng/ lần với lộ trình phát triển rõ ràng và Mentor giúp bạn định hướng

Review

Được đào tạo và tham gia vào xây dựng chính sách, khung lương, giải quyết các MQH Lao động, Lộ trình,..... Định hướng phát triển thành sâu về mảng Phát triển Tổ chức

Thưởng tiền mặt cho các dịp Lễ Tết lớn; Quà cho các Event đặc biệt hằng năm

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

BHXH, BHYT, các phúc lợi khác

Tài trợ khám sức khoẻ tổng quát 1 lần/ năm

Tham gia vào môi trường trẻ trung, năng động, nhanh nhẹn. Hướng tới “Con người” và sự phát triển của Nhân sự

Được đi chơi, đi du lịch, tham gia team building 2 lần/năm; 12 ngày phép/ năm theo đúng luật hiện hành

Không gian làm việc thoải mái, được trang bị đầy đủ thiết bị; Pantry luôn được chuẩn bị đầy đủ đồ ăn; có tea-break mỗi tháng/ lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin