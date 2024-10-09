Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VNDIRECT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
VNDIRECT Pro Company

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại VNDIRECT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, triển khai và cập nhật các quy trình, chính sách nhân sự. Truyền thông và cung cấp tài liệu hướng dẫn để CBNV hiểu rõ và tuân thủ các quy trình, chính sách nhân sự. Giám sát việc tuân thủ các quy trình, chính sách nhân sự. Đánh giá hiệu quả của quy trình, chính sách nhân sự và đề xuất các giải pháp cải thiện. Giải quyết các khiếu nại liên quan đến tuân thủ quy trình và chính sách nhân sự Số hóa các quy trình, chính sách nhân sự.
Thiết kế, triển khai và cập nhật các quy trình, chính sách nhân sự.
Truyền thông và cung cấp tài liệu hướng dẫn để CBNV hiểu rõ và tuân thủ các quy trình, chính sách nhân sự.
Giám sát việc tuân thủ các quy trình, chính sách nhân sự.
Đánh giá hiệu quả của quy trình, chính sách nhân sự và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Giải quyết các khiếu nại liên quan đến tuân thủ quy trình và chính sách nhân sự
Số hóa các quy trình, chính sách nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/Chứng chỉ
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc lĩnh vực liên quan.
2. Kinh nghiệm làm việc
Có tổi thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các quy trình, chính sách nhân sự. Có kinh nghiệm số hóa các quy trình nhân sự.
Có tổi thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các quy trình, chính sách nhân sự.
Có kinh nghiệm số hóa các quy trình nhân sự.
3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn
Kiến thức về luật lao động, quy định của pháp luật có liên quan. Kiến thức nền tảng về quản trị nhân sự. Kỹ năng thiết kế, phân tích, xây dựng quy trình, chính sách nhân sự. Kỹ năng lập báo cáo nhân sự. Kiến thức về Lean & Six Sigma.
Kiến thức về luật lao động, quy định của pháp luật có liên quan.
Kiến thức nền tảng về quản trị nhân sự.
Kỹ năng thiết kế, phân tích, xây dựng quy trình, chính sách nhân sự.
Kỹ năng lập báo cáo nhân sự.
Kiến thức về Lean & Six Sigma.
4. Năng lực cốt lõi
Có tư duy và ứng xử phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức (IPAM & 4C)

Tại VNDIRECT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp. Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Tổng thu nhập theo năng lực
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp. Được truy lĩnh 15% lương sau 2 tháng thử việc nếu ký kết HĐLĐ chính thức. Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Được truy lĩnh 15% lương sau 2 tháng thử việc nếu ký kết HĐLĐ chính thức.
Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
3. Chế độ đãi ngộ
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động. Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VNDIRECT Pro Company

VNDIRECT Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

