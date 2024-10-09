Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 97 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động gắn kết nhân viên, phúc lợi dành cho nhân viên (Du lịch công ty, Khám sức khỏe hàng năm, Tiệc công ty,...)

- Phối hợp và tham gia vào việc xây dựng, phát triển và hoàn thiện các quy trình, chính sách nhân sự nội bộ.

- Quản lý và giám sát các hoạt động truyền thông, các hoạt động và các sự kiện cộng đồng.

- Quản lý công tác truyền thông nội bộ (sản xuất ấn phẩm nội bộ, thông tin trên các website, fanpage,...)

- Quản lý và theo dõi hoạt động khen thưởng nội bộ.

- Giám sát và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự (vi phạm, bạo lực,...) và thực hiện xử lý vi phạm kỷ luật.

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến nhân sự theo yêu cầu của Trưởng phòng Nhân sự.

- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, có từ 4 năm kinh nghiệm bên lĩnh vực Nhân sự, HRBP, Truyền thông nội bộ, Xử lý kỷ luật,...

- Có khả năng kết nối con người, truyền tải thông tin bằng hình ảnh, ngôn từ lưu loát.

- Tiếng Anh sử dụng tốt cả 4 kỹ năng.

- Kỹ năng quản lý và đào tạo con người tốt.

Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: thứ Hai - thứ Sáu; nghỉ full 2 ngày cuối tuần Mức lương hấp dẫn, thưởng lương tháng 13 (cam kết), thưởng KPI tùy thuộc vào kết quả kinh doanh hàng năm của công ty. Cung cấp laptop làm việc cho mỗi nhân viên. Đóng BHXH trên mức lương full; tham gia gói bảo hiểm sức khỏe 24/24 cho nhân viên.

Thời gian làm việc: thứ Hai - thứ Sáu; nghỉ full 2 ngày cuối tuần

Mức lương hấp dẫn, thưởng lương tháng 13 (cam kết), thưởng KPI tùy thuộc vào kết quả kinh doanh hàng năm của công ty.

Cung cấp laptop làm việc cho mỗi nhân viên.

Đóng BHXH trên mức lương full; tham gia gói bảo hiểm sức khỏe 24/24 cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin