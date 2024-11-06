Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Broadway B, 102 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

BẠN LÀ NGƯỜI

Hoạt bát, nhanh nhẹn và luôn tràn đầy năng lượng tích cực

Có khả năng giao tiếp xuất sắc và dễ dàng kết nối với mọi người

Thích làm việc trong môi trường năng động và đa nhiệm

Có khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của người khác

Sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động và sự kiện

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tuyển dụng & Employer Branding (50%)

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng trên các nền tảng

Tương tác và thu hút ứng viên tiềm năng

Tổ chức các sự kiện tuyển dụng và career talk

2. Truyền thông & Gắn kết nhân viên (30%)

Xây dựng và triển khai các chương trình gắn kết nhân viên

Tổ chức các hoạt động nội bộ: team building, sinh nhật, lễ kỷ niệm

Quản lý các kênh truyền thông nội bộ

Phát triển văn hóa doanh nghiệp thông qua các hoạt động tương tác

3. Hỗ trợ Ban Giám đốc (20%)

Thư ký cho CEO trong các hoạt động networking

Điều phối và sắp xếp các cuộc họp quan trọng

Chuẩn bị tài liệu và theo dõi các mối quan hệ đối tác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Must-have (Yêu cầu thiết yếu)

Tốt nghiệp Đại học (Truyền thông/PR/Nhân sự hoặc ngành liên quan)

Fresh graduate hoặc 1-2 năm kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc

Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động

Khả năng viết content tốt

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Nice-to-have (Điểm cộng)

Kinh nghiệm tổ chức sự kiện

Thành thạo công cụ truyền thông số

Khả năng đa nhiệm và xử lý tình huống linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ 4T:

Thu nhập rõ ràng và minh bạch: Lương thưởng được xác định rõ ràng theo chính sách của công ty

Phúc lợi đủ đầy : Tối thiểu theo quy định nhà nước trở lên

Thưởng theo hiệu quả : Thưởng OKR hàng tháng, theo hiệu quả và thưởng cuối năm hấp dẫn từ quỹ 15% lợi nhuận

Sống trọn mỗi ngày: Làm việc trong một môi trường nơi bạn có thể thể hiện bản thân một cách chân thật, hết mình và ý nghĩa.

Liên tục phát triển - Nâng tầm bản thân: Tại đây, bạn sẽ được thử sức với những công việc mới và đầy thử thách, đồng thời mài giũa kỹ năng qua trải nghiệm thực tế và các khóa đào tạo để không ngừng học hỏi và tiến bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

