Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
- Hồ Chí Minh: Toà nhà Broadway B, 102 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
BẠN LÀ NGƯỜI
Hoạt bát, nhanh nhẹn và luôn tràn đầy năng lượng tích cực
Có khả năng giao tiếp xuất sắc và dễ dàng kết nối với mọi người
Thích làm việc trong môi trường năng động và đa nhiệm
Có khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của người khác
Sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động và sự kiện
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Tuyển dụng & Employer Branding (50%)
Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng trên các nền tảng
Tương tác và thu hút ứng viên tiềm năng
Tổ chức các sự kiện tuyển dụng và career talk
2. Truyền thông & Gắn kết nhân viên (30%)
Xây dựng và triển khai các chương trình gắn kết nhân viên
Tổ chức các hoạt động nội bộ: team building, sinh nhật, lễ kỷ niệm
Quản lý các kênh truyền thông nội bộ
Phát triển văn hóa doanh nghiệp thông qua các hoạt động tương tác
3. Hỗ trợ Ban Giám đốc (20%)
Thư ký cho CEO trong các hoạt động networking
Điều phối và sắp xếp các cuộc họp quan trọng
Chuẩn bị tài liệu và theo dõi các mối quan hệ đối tác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học (Truyền thông/PR/Nhân sự hoặc ngành liên quan)
Fresh graduate hoặc 1-2 năm kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động
Khả năng viết content tốt
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Nice-to-have (Điểm cộng)
Kinh nghiệm tổ chức sự kiện
Thành thạo công cụ truyền thông số
Khả năng đa nhiệm và xử lý tình huống linh hoạt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì
Đãi ngộ 4T
Thu nhập rõ ràng và minh bạch: Lương thưởng được xác định rõ ràng theo chính sách của công ty
Thu nhập rõ ràng và minh bạch
Phúc lợi đủ đầy : Tối thiểu theo quy định nhà nước trở lên
Phúc lợi đủ đầy :
Thưởng theo hiệu quả : Thưởng OKR hàng tháng, theo hiệu quả và thưởng cuối năm hấp dẫn từ quỹ 15% lợi nhuận
Thưởng theo hiệu quả
Kiến tạo tương lai :
Sống trọn mỗi ngày: Làm việc trong một môi trường nơi bạn có thể thể hiện bản thân một cách chân thật, hết mình và ý nghĩa.
Sống trọn mỗi ngày
Liên tục phát triển - Nâng tầm bản thân: Tại đây, bạn sẽ được thử sức với những công việc mới và đầy thử thách, đồng thời mài giũa kỹ năng qua trải nghiệm thực tế và các khóa đào tạo để không ngừng học hỏi và tiến bộ.
Liên tục phát triển - Nâng tầm bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
