Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, 19 Tòa Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Thực hiện và quản lý chấm công, tính OT cho Công ty; Thực hiện các thủ tục và hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội cho CBNV Công ty; Thực hiện chính sách về chế độ phúc lợi và giải đáp thông tin cho CBNV đúng theo quy định của Công ty; Quản lý, lưu trữ hồ sơ và dữ liệu nhân sự; thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan đến quá trình làm việc của nhân viên tại công ty từ khi vào làm việc đến khi kết thúc Hợp đồng lao động; Soạn thảo các văn bản, tài liệu: Hợp đồng lao động, Quy trình, Quy chế, Quy định, Quyết định, Thông báo, đề xuất theo thực tế phát sinh và yêu cầu của Trưởng Bộ phận; Tham gia xây dựng, cập nhật hệ thống sơ đồ tổ chức, hệ thống chức danh, đánh giá KPI, lương, thưởng...; Tham gia xây dựng chính sách nhân sự, đánh giá nhân sự, khen thưởng, kỷ luật....; Hỗ trợ CBNV mới làm quen và hội nhập với văn hóa, môi trường làm việc tại Công ty; Hỗ trợ CBNV thực hiện các thủ tục nhận việc, nghỉ việc; Chuẩn bị các báo cáo nhân sự định kỳ và thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.

Thực hiện và quản lý chấm công, tính OT cho Công ty;

Thực hiện các thủ tục và hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội cho CBNV Công ty;

Thực hiện chính sách về chế độ phúc lợi và giải đáp thông tin cho CBNV đúng theo quy định của Công ty;

Quản lý, lưu trữ hồ sơ và dữ liệu nhân sự; thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan đến quá trình làm việc của nhân viên tại công ty từ khi vào làm việc đến khi kết thúc Hợp đồng lao động;

Soạn thảo các văn bản, tài liệu: Hợp đồng lao động, Quy trình, Quy chế, Quy định, Quyết định, Thông báo, đề xuất theo thực tế phát sinh và yêu cầu của Trưởng Bộ phận;

Tham gia xây dựng, cập nhật hệ thống sơ đồ tổ chức, hệ thống chức danh, đánh giá KPI, lương, thưởng...;

Tham gia xây dựng chính sách nhân sự, đánh giá nhân sự, khen thưởng, kỷ luật....;

Hỗ trợ CBNV mới làm quen và hội nhập với văn hóa, môi trường làm việc tại Công ty;

Hỗ trợ CBNV thực hiện các thủ tục nhận việc, nghỉ việc;

Chuẩn bị các báo cáo nhân sự định kỳ và thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế lao động/Quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan; Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty có quy mô từ 150 nhân sự trở lên; Tính cách: cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc; Kỹ năng viết, trình bày bằng văn bản tốt; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point…).

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế lao động/Quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan;

Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty có quy mô từ 150 nhân sự trở lên;

Tính cách: cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

Kỹ năng viết, trình bày bằng văn bản tốt;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point…).

Ưu tiên (không bắt buộc)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty IT phần mềm; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty có quy mô từ 100 nhân sự trở lên.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty IT phần mềm;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty có quy mô từ 100 nhân sự trở lên.

Yêu cầu khác

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt.

Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc; Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...; Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành; Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty; Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần; Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (PVI Care); Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...); Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game...; Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;

Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (PVI Care);

Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...);

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game...;

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....

Đặc biệt

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước; Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước;

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin