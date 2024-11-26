Tuyển Nhân Sự thu nhập Trên 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Quản lý, điều phối nhân sự, giám sát nhân viên thực hiện các công việc trồng và chăm sóc cây ....nhằm bảo đảm chất lượng cây trồng trong vườn.

- Chịu trách nhiệm phân công, sắp xếp đơn hàng giao trồng lớn.

- Hiểu biết về các loại phân thuốc, vật tư nông nghiệp để thu mua sử dụng trong công việc.

- Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình trồng, chăm sóc và duy trì cây trồng nhằm tối ưu hóa hiệu quả công việc.

+ Các công việc khác theo yêu cầu BGĐ.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam 30-50 tuổi, có sức khoẻ tốt.

+ Có tinh thần cầu tiến, chịu khó, trung thực.

+ Đam mê nông nghiệp, có kinh nghiệm về trang trại (farm)

+ Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm nhiều người.

Tại NHÀ VƯỜN KHÁNH VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương+phụ cấp trách nhiệm+thưởng hiệu quả công việc.

+ Cơ hội thể hiện bản thân là một người quản lý giỏi.

+ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

+ Cơ hội làm việc lâu dài - gắn bó với công ty, thu nhập ổn định.

+ Bảo hiểm, thưởng,Lễ tết, lương tháng 13,14...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ VƯỜN KHÁNH VÕ

