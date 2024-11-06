Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Media Avery Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 600 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

- Chịu trách nhiệm phỏng vấn tuyển dụng nhân viên,

- Làm thủ tục, ký kết hợp đồng lao động, nội quy, quy chế.

- Bảo quản tài liệu chủ yếu bao gồm xác nhận thứ cấp về lương, phổ biến nội quy, quy định, văn hóa doanh nghiệp, giới thiệu công ty.

- Giờ làm việc: 9:00 – 18:00 từ thứ 2 tới thứ 7

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, nữ 18-30 tuổi

- Ưu tiên biết tiếng Trung giao tiếp hoặc tiếng Anh

- Có kinh nghiệm tuyển dụng là lợi thế

- Có khả năng giải quyết vấn đề

- Bằng cấp: tốt nghiệp Trung Cấp

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Media Avery Company Limited

- Lương cơ bản: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ

- Hoa hồng: tuyển nghệ sĩ tiktok sẽ được hưởng hoa hồng từ 2.000.000 – 15.000.000 VNĐ

- Môi trường trẻ trung, năng động

- Cơm trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

