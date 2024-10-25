Tuyển Nhân Viên Account thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Apex Media
- Hồ Chí Minh: 16A Lê Hồng Phong, P12, Quận 10
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tích cực giới thiệu hồ sơ năng lực công ty thông qua các kênh tiếp cận khác nhau
Gởi bản ghi nhận thông tin khách hàng cho các khách hàng tiềm năng
Tham gia họp thảo luận ý tưởng với các phòng ban khác
Tham gia quá trình triển khai sáng tạo với Phòng Sáng tạo
Thực hiện bảng chào giá dự án
Tham gia quá trình triển khai tổ chức sự kiện trên thực tế
Hỗ trợ Trưởng Phòng Quản lý khách hàng trong hoạt động nghiệm thu dự án với khách hàng và các phòng ban nội bộ đối với các dự án được Trưởng Phòng phân công
Bàn giao đầy đủ thông tin khách hàng cho Phòng Chăm sóc khách hàng đối với các dự án được Trưởng Phòng phân công
Tích cực giới thiệu hồ sơ năng lực công ty thông qua các kênh tiếp cận khác nhau
Gởi bản ghi nhận thông tin khách hàng cho các khách hàng tiềm năng
Tham gia họp thảo luận ý tưởng với các phòng ban khác
Tham gia quá trình triển khai sáng tạo với Phòng Sáng tạo
Thực hiện bảng chào giá dự án
Tham gia quá trình triển khai tổ chức sự kiện trên thực tế
Hỗ trợ Trưởng Phòng Quản lý khách hàng trong hoạt động nghiệm thu dự án với khách hàng và các phòng ban nội bộ đối với các dự án được Trưởng Phòng phân công
Bàn giao đầy đủ thông tin khách hàng cho Phòng Chăm sóc khách hàng đối với các dự án được Trưởng Phòng phân công
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm bắt tốt yêu cầu của khách hàng thông qua brief và họp trực tiếp
Cảm nhận tốt phong cách của khách hàng thông qua trải nghiệm cá nhân và cảm quan xã hội
Phân tích yêu cầu của khách hàng
Tổ chức sản xuất dự án một cách chặt chẽ, chi tiết, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chỉn chu
Sáng tạo ý tưởng bằng các hình thức như ngôn ngữ (viết, nói), hình ảnh, video...
Hiểu biết về thương hiệu và tổ chức sự kiện
Hiểu biết về quy trình sản xuất dự án
Hiểu biết về cách báo giá
Sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, làm việc với áp lực cao khi triển khai nhiều dự án trong cùng thời điểm
Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Truyền đạt thông tin dự án trong nội bộ
Trình bày, thuyết phục nội bộ về ý tưởng sáng tạo và triển khai dự án
Xử lý khủng hoảng và xử lý rủi ro
Tại Công ty TNHH Apex Media Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương theo năng lực và thưởng theo mức độ cống hiến.
Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng
Chế độ nghỉ theo luật lao động, hưởng BHXH, BHYT theo luật lao động
Du lịch, dã ngoại 1,2 lần/ năm, teambuilding vui hết nấc
Môi trường làm việc với các đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết, thân thiện
Cơ hội được tham gia đào tạo tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Apex Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI