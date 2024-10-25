Tuyển Nhân Viên Account thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Apex Media
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Apex Media

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16A Lê Hồng Phong, P12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tích cực giới thiệu hồ sơ năng lực công ty thông qua các kênh tiếp cận khác nhau Gởi bản ghi nhận thông tin khách hàng cho các khách hàng tiềm năng Tham gia họp thảo luận ý tưởng với các phòng ban khác Tham gia quá trình triển khai sáng tạo với Phòng Sáng tạo Thực hiện bảng chào giá dự án Tham gia quá trình triển khai tổ chức sự kiện trên thực tế Hỗ trợ Trưởng Phòng Quản lý khách hàng trong hoạt động nghiệm thu dự án với khách hàng và các phòng ban nội bộ đối với các dự án được Trưởng Phòng phân công Bàn giao đầy đủ thông tin khách hàng cho Phòng Chăm sóc khách hàng đối với các dự án được Trưởng Phòng phân công
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm bắt tốt yêu cầu của khách hàng thông qua brief và họp trực tiếp Cảm nhận tốt phong cách của khách hàng thông qua trải nghiệm cá nhân và cảm quan xã hội Phân tích yêu cầu của khách hàng Tổ chức sản xuất dự án một cách chặt chẽ, chi tiết, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chỉn chu Sáng tạo ý tưởng bằng các hình thức như ngôn ngữ (viết, nói), hình ảnh, video... Hiểu biết về thương hiệu và tổ chức sự kiện Hiểu biết về quy trình sản xuất dự án Hiểu biết về cách báo giá Sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, làm việc với áp lực cao khi triển khai nhiều dự án trong cùng thời điểm Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Truyền đạt thông tin dự án trong nội bộ Trình bày, thuyết phục nội bộ về ý tưởng sáng tạo và triển khai dự án Xử lý khủng hoảng và xử lý rủi ro
Tại Công ty TNHH Apex Media Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo năng lực và thưởng theo mức độ cống hiến. Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng Chế độ nghỉ theo luật lao động, hưởng BHXH, BHYT theo luật lao động Du lịch, dã ngoại 1,2 lần/ năm, teambuilding vui hết nấc Môi trường làm việc với các đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết, thân thiện Cơ hội được tham gia đào tạo tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Apex Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Apex Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 240 đường 3/2 phường 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

