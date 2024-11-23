Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô số 3 Khu công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

In và kiểm soát phiếu đơn hàng trên phần mềm Sapo và sàn TMĐT, tạo lệnh xuất kho cho các đơn hàng hàng ngày chuyển đến bộ phận kho đóng gói;
Lập file lệnh xuất hàng cho Thủ kho;
Phối hợp với Thủ kho kiểm soát chính xác số liệu hàng hóa xuất – nhập (hàng mới , đổi trả , tân trang) – tồn hàng ngày thực tế khớp với lệnh xuất, file đi hàng và trạng thái đơn hàng trên phần mềm nội bộ, đối tác vận chuyển;
Tiếp nhận và thông báo tình trạng xử lý, các phát sinh của đơn hàng trong quá trình vận hành giữa bộ phận Sale CSKH và bộ phận Kho ;
Check và xử lý các đơn hàng trạng thái giao hàng trễ, cần phải đi hàng ...yêu cầu Kho đi hàng đúng thời gian;
Hỗ trợ CSKH lên đơn, xử lý các khiếu nại của khách về sản phẩm, đơn hàng;
Quản lý thu chi các chi phí tại kho;
Lưu trữ các chứng từ của bộ phận kho, lập các báo cáo liên quan khi được yêu cầu;
Thực hiện các công việc liên quan theo đề xuất của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan;
Không yêu cầu kinh nghiệm nghiệm, Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuyên môn. Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tại vị trí chuyên môn Kế toán hoặc tương đương;
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel;
Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động và có trách nhiệm trong công việc;
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 - 10.000.000 (bao gồm lương và phụ cấp cố định) + Thưởng hiệu quả kinh doanh công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
Chế độ nghỉ phép tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;
Được hưởng tháng lương 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế Công ty;
Được xem xét đánh giá tăng lương định kỳ;
Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B3-D7, ngõ 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng , Cầu Giấy , Hà Nội

