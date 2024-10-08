Tuyển IT phần mềm Công ty CP Phân phối và Logistics Hùng Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 A - TT2 - Him Lam, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tham gia xây dựng giải pháp và kiểm tra và vận hành hệ thống.

Cùng với đối tác thực hiện việc triển khai dự án, kiểm soát tiến độ dự án, kiểm soát dự án để kiểm soát quy trình vận hành đã thống nhất đã triển khai đúng và đủ.

Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người dùng trong việc vận hành và khai thác hệ thống phục vụ cho quản lý, quản trị.

Phối hợp với đối tác xử lý lỗi phát sinh, tối ưu cấu hình hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định đúng chức năng.

Phối hợp với nội bộ phòng ban thực hiện, xây dựng các giải pháp mang tính kết nối giữa các hệ thống đang quản lý.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của phòng & Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương.

Có trách nhiệm với công việc, nhiệt tình, trung thực, khách quan, ham học hỏi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

Có khả năng đi công tác khi có công việc phát sinh

Tại Công ty CP Phân phối và Logistics Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9tr - 11 triệu/tháng + Phụ cấp.

Thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc.

Tham gia BHXH, đi nghỉ mát đầy đủ.

Các chế độ khác theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phân phối và Logistics Hùng Cường

