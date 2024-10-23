Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CN2 - CN6 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, HN (Đường Thanh Lâm, đối diện kho Sơn Hà và kho Viettel post), Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Theo dõi & thanh toán chi phí phương tiện (xe tải/bán tải): công nợ xăng dầu, sửa chữa. bảo dưỡng, thời hạn sử dụng của giấy tờ pháp lý.

- Làm đề xuất gửi các PB liên quan /thanh toán CP của phòng logistic: tuyển nhân sự, KPI quấn hàng khuyến mãi.

- Các công việc khác của P.Logistic:

+ Book xe giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận với NPP/nhà vận chuyển.

+ Làm bảo hiểm Container cho đơn hàng Hà Nội và Xuất Khẩu.

+ Đối chiếu cước phí vận chuyển hàng tháng, tập hợp chứng từ, thanh toán chi phí vận chuyển gửi Kế toán.

+ Báo cáo, xử lý các công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành vận tải, logistic hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn, linh hoạt trọng công việc đặc biệt là xử lý các tình huống phát sinh. - Biết sơ bộ về đường Hà Nội.

- Khả năng xây dựng tuyến giao hàng tối ưu; phân tích và kiểm soát hiệu quả sử dụng chi phí log

Tại Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 9-12 triệu/tháng

-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

-Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

-Chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN; bảo hiểm sức khỏe đầy đủ

-Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

-Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin