Tuyển Nhân Viên An Toàn Lao Động thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý và triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn lao động tại các Dự án
- Xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ
- Quản lý, theo dõi việc đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư và các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động.
- Tổ chức hướng dẫn, đào tạo về ATLĐ và PCCC cho Người lao động
- Giám sát, nhắc nhở, tuyên truyền công tác thực hiện ATLĐ, nội quy lao động.
- Tham gia sơ cấp cứu tai nạn lao động, điều tra tai nạn lao động
- Theo dõi hồ sơ, báo cáo đầy đủ về công tác an toàn lao động theo quy định pháp luật.
- Quản lý hồ sơ, tài liệu về công tác ATLĐ và PCCC, Phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng thực hiện thao đúng quy định pháp luật
- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi nhà máy theo các quy định pháp luật.
- Tiếp nhận các thông tin liên quan về môi trường trong nội bộ và bên ngoài để xử lý/báo cáo BLĐ
- Triển khai, giám sát các hoạt động quản lý chất thải
- Tham gia triển khai các hoạt động 5S, Kaizen

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành về an toàn lao động, môi trường...và các ngành khác có liên quan
- Có kiến thức về công tác an toàn lao động, PCCC.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động;
- Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực;
- Cơ hội thăng tiến phát triển theo năng lực;
- Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
- Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi, nghỉ mát hàng năm, tăng lương, thưởng sáng kiến cải tiến, thưởng tăng năng suất..... theo quy định của Công ty. Chế độ thăm hỏi ốm, đau, hiếu, hỉ.......

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 15, Khu Công Nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, H Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

