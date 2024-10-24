Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà H2

- 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Đại diện hãng của Tập đoàn Đại Việt Chào đón, tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng đến mua hàng tại Siêu thị điện máy.
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.
Trình bày, giới thiệu ưu điểm, tính năng của sản phẩm một cách rõ ràng, dễ hiểu.
Hỗ trợ khách hàng bằng cách phối hợp BP liên quan trong quá trình thanh toán, xuất hóa đơn, giao hàng...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Tham gia các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm.
Nắm vững kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống.
Luôn giữ thái độ tích cực, niềm nở, chuyên nghiệp trong giao tiếp với khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có ngoại hình sáng là một lợi thế Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng. Trung thực, thật thà, có đạo đức nghề nghiệp. Sẵn sàng làm việc theo ca, xoay ca. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt là kinh nghiệm bán hàng điện máy.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có ngoại hình sáng là một lợi thế
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng.
Trung thực, thật thà, có đạo đức nghề nghiệp.
Sẵn sàng làm việc theo ca, xoay ca.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt là kinh nghiệm bán hàng điện máy.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn. Được nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm theo quy định. Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim)đối với NV chính thức; Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) đối với NV chính thức Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : khám sức khỏe định kỳ gói tổng quát cao cấp dành cho Cấp Quản lý...; Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty Được hưởng ưu đãi khi mua hàng là sản phẩm của Công ty chiết khấu lên đến 60%: Quạt làm mát hơi nước, Máy lọc nước, Ghế massage, Máy chạy bộ, Thiết bị massage nhỏ,... Được xem xét tăng lương hàng năm;
Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn.
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm theo quy định.
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim)đối với NV chính thức;
Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) đối với NV chính thức
Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : khám sức khỏe định kỳ gói tổng quát cao cấp dành cho Cấp Quản lý...;
Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty
Được hưởng ưu đãi khi mua hàng là sản phẩm của Công ty chiết khấu lên đến 60%: Quạt làm mát hơi nước, Máy lọc nước, Ghế massage, Máy chạy bộ, Thiết bị massage nhỏ,...
Được xem xét tăng lương hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà PICO, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

