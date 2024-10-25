Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Kỹ Thuật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH NHK Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH NHK Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH NHK Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Callary, số 123 Lý Chính Thắng, Q.3, Quận 3

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Khai thác, tìm kiếm, tiếp nhận thông tin khách hàng.
- Gặp gỡ làm việc với khách hàng, giới thiệu sản phẩm.
- Chuẩn bị cơ sở thực hiện DEMO, giới thiệu sản phẩm với khách hàng, đề xuất các giải pháp, phương án tiếp xúc và mở rộng quan hệ khách hàng.
- Xây dựng các tài liệu kỹ thuật, chuyên môn về các phần mềm này nhằm mục đích quảng bá, hỗ trợ khách hàng và đào tạo nội bộ.
- Hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng và đào tạo phần mềm tới khách hàng cuối.
- Nghiên cứu các giải pháp phần mềm CAD/CAM/CAE mà NHK đang triển khai: Hexagon MSC, PTC....
(Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng ngành liên quan.
- Ưu tiên có 2 năm kinh nghiệm kinh doanh, triển khai phần mềm CAD/CAM/CAE.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, tự tin trong giao tiếp.
- Có kỹ năng tìm kiếm, thuyết phục khách hàng.
- Có khả năng nghe, nói, giao tiếp tiếng Anh tốt.
- Trung thực, chăm chỉ, tích cực, linh hoạt và đam mê công việc liên quan đến lĩnh vực phần mềm CAD/CAM/CAE.
- Có khả năng xây dựng các tài liệu và chương trình đào tạo. Kỹ năng truyền đạt, giảng dạy tốt là một lợi thế.
- Kiến thức mạng IT, khả năng sử dụng các phần mềm Word, Powerpoint tốt là một lợi thế.
- Làm việc tại Hà Nội.

Tại Công ty TNHH NHK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (được đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ nghỉ Lễ, nghỉ Tết...)
- Có cơ hội được học tập, đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao và phát triển chuyên môn nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NHK Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH NHK Việt Nam

Công ty TNHH NHK Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Regus Centre, 16/F Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

