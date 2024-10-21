Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Lê Văn Huân, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Nhận nhiệm vụ từ TBP/ BGĐ;

- Chịu trách nhiệm về doanh số bán Hàng hóa Dịch vụ;

- Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty;

- Lập báo giá; hợp đồng; biển bản bàn giao, nghiệm thu, yêu cầu xuất hóa đơn, theo dõi công nợ;

- Phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, cập nhật thường xuyên ý kiến phản hồi từ phía khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ;

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để đạt được mục tiêu kế hoạch chung;

- Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về bán hàng & Marketing online và offline;

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có khả năng làm việc theo nhóm/ tinh thần đồng đội.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh lương cơ bản thoả thuận theo năng lực + phụ cấp

- Thưởng cuối năm, Lương tháng thứ 13

- Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.

- Các chế độ BHXH đầy đủ.

- Môi trường làm việc năng động, hiện đại, tôn trọng cá nhân;

- Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam

