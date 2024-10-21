Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 49 Đào Tấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia vào đội ngũ bán hàng online của công ty, chịu trách nhiệm giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng thông qua các kênh online như website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp và nhiệt tình. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tham gia vào đội ngũ bán hàng online của công ty, chịu trách nhiệm giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng thông qua các kênh online như website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp và nhiệt tình.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành kinh tế. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, xử lý tình huống. Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ mạng xã hội, website, sàn thương mại điện tử. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành kinh tế.

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, xử lý tình huống.

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ mạng xã hội, website, sàn thương mại điện tử.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng online, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng sử dụng các công cụ bán hàng online. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng online, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng sử dụng các công cụ bán hàng online.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin