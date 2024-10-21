Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 49 Đào Tấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia vào đội ngũ bán hàng online của công ty, chịu trách nhiệm giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng thông qua các kênh online như website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp và nhiệt tình. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Tham gia vào đội ngũ bán hàng online của công ty, chịu trách nhiệm giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng thông qua các kênh online như website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp và nhiệt tình.
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành kinh tế. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, xử lý tình huống. Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ mạng xã hội, website, sàn thương mại điện tử. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành kinh tế.
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, xử lý tình huống.
Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ mạng xã hội, website, sàn thương mại điện tử.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng online, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng sử dụng các công cụ bán hàng online. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng online, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng sử dụng các công cụ bán hàng online.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 ngõ 158 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

