Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH VIVIKA
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 175 Võ Văn Tần, P.5, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Trực inbox, tư vấn, hỗ trợ thông tin đến KH qua fanpage, chốt đơn
Xử lý đổi trả khách hàng facebook và sàn TMĐT
Xử lý đơn hàng và giải quyết các vấn đề hậu mãi
Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Trực inbox, tư vấn, hỗ trợ thông tin đến KH qua fanpage, chốt đơn
Xử lý đổi trả khách hàng facebook và sàn TMĐT
Xử lý đơn hàng và giải quyết các vấn đề hậu mãi
Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm sale online thời trang từ 6 tháng trở lên Trung thực, nhanh nhẹn, hòa đồng Đáp ứng được thời gian xoay ca của công ty
Đã có kinh nghiệm sale online thời trang từ 6 tháng trở lên
Trung thực, nhanh nhẹn, hòa đồng
Đáp ứng được thời gian xoay ca của công ty
Đã có kinh nghiệm sale online thời trang từ 6 tháng trở lên
Trung thực, nhanh nhẹn, hòa đồng
Đáp ứng được thời gian xoay ca của công ty
Tại Công Ty TNHH VIVIKA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo target công việc Thưởng lương tháng 13 theo thâm niên Team building định kì Được đào tạo công việc, môi trường năng động.
Thưởng theo target công việc
Thưởng lương tháng 13 theo thâm niên
Team building định kì
Được đào tạo công việc, môi trường năng động.
Thưởng theo target công việc
Thưởng lương tháng 13 theo thâm niên
Team building định kì
Được đào tạo công việc, môi trường năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VIVIKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI