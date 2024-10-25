Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH VIVIKA
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH VIVIKA

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 175 Võ Văn Tần, P.5, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Trực inbox, tư vấn, hỗ trợ thông tin đến KH qua fanpage, chốt đơn Xử lý đổi trả khách hàng facebook và sàn TMĐT Xử lý đơn hàng và giải quyết các vấn đề hậu mãi Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Trực inbox, tư vấn, hỗ trợ thông tin đến KH qua fanpage, chốt đơn
Xử lý đổi trả khách hàng facebook và sàn TMĐT
Xử lý đơn hàng và giải quyết các vấn đề hậu mãi
Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm sale online thời trang từ 6 tháng trở lên Trung thực, nhanh nhẹn, hòa đồng Đáp ứng được thời gian xoay ca của công ty
Đã có kinh nghiệm sale online thời trang từ 6 tháng trở lên
Trung thực, nhanh nhẹn, hòa đồng
Đáp ứng được thời gian xoay ca của công ty

Tại Công Ty TNHH VIVIKA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo target công việc Thưởng lương tháng 13 theo thâm niên Team building định kì Được đào tạo công việc, môi trường năng động.
Thưởng theo target công việc
Thưởng lương tháng 13 theo thâm niên
Team building định kì
Được đào tạo công việc, môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VIVIKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH VIVIKA

Công Ty TNHH VIVIKA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 102 Đường 77, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

