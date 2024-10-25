Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 175 Võ Văn Tần, P.5, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Trực inbox, tư vấn, hỗ trợ thông tin đến KH qua fanpage, chốt đơn Xử lý đổi trả khách hàng facebook và sàn TMĐT Xử lý đơn hàng và giải quyết các vấn đề hậu mãi Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Trực inbox, tư vấn, hỗ trợ thông tin đến KH qua fanpage, chốt đơn

Xử lý đổi trả khách hàng facebook và sàn TMĐT

Xử lý đơn hàng và giải quyết các vấn đề hậu mãi

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm sale online thời trang từ 6 tháng trở lên Trung thực, nhanh nhẹn, hòa đồng Đáp ứng được thời gian xoay ca của công ty

Đã có kinh nghiệm sale online thời trang từ 6 tháng trở lên

Trung thực, nhanh nhẹn, hòa đồng

Đáp ứng được thời gian xoay ca của công ty

Tại Công Ty TNHH VIVIKA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo target công việc Thưởng lương tháng 13 theo thâm niên Team building định kì Được đào tạo công việc, môi trường năng động.

Thưởng theo target công việc

Thưởng lương tháng 13 theo thâm niên

Team building định kì

Được đào tạo công việc, môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VIVIKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin