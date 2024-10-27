Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Online thu nhập Trên 3.5 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: MRSIMPLE ONLINE - Lầu 3, 740/11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 3 Triệu

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG ONLINE:

Giới thiệu - Tư Vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn trang phục và sản phẩm phù hợp qua kênh trực tuyến. Giải đáp các thắc mắc mà khách hàng gặp phải qua các kênh trực tuyến và qua điện thoại Trao đổi thêm khi phỏng vấn. Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất Thời gian linh động, được đăng kí vào mỗi tuần. Làm việc 6 tiếng/ngày cho Part Time: Ca sáng: 9h00 đến 15h30 - Ca tối: 15h30 đến 22h - Tuần off 1 ngày

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 18 - 23 Yêu ngành dịch vụ. Năng động, vui vẻ, giao tiếp tốt, chăm chỉ. Có trách nhiệm với công việc, tác phong gọn gàng, nghiêm túc. Ưu tiên: Đã từng có kinh nghiệm sale là 1 điểm cộng Thành thạo máy tính với công việc Tư vấn trực truyến

Tại Công ty TNHH MR.SIMPLE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc: 20.000 VND/ GIỜ trong thời gian học việc 1 tháng Mức lương chính thức: 22.000 VND/ GIỜ sau khi hoàn thành bài kiểm tra năng lực sau thời gian học việc

Mức lương sẽ được cân nhắc lên cao hơn khi làm việc hiệu quả Nhân lương các ngày Lễ Có cơ hội thăng tiến trong công việc nếu muốn tìm 1 công việc ổn định lâu dài. Được thưởng doanh thu mỗi tháng và lương tháng 13 nếu làm việc trên 1 năm. Được đào tạo và có thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc khách hàng, lĩnh vực thời trang.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MR.SIMPLE

