Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes Grand Park, Manhattan tòa T6 - 12, TP. Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng

- Chào hỏi và tương tác với khách hàng, tư vấn bán hàng cho khách về các sản phẩm đang quan tâm (Thực hiện quy trình đổi trả hàng nếu cần)

- Tính tiền, xuất hóa đơn các sản phẩm cho khách

- Đảm bảo thu tiền vào quỹ đúng và chính xác và nộp cho Quản lý mỗi ngày

- Sắp xếp trưng bày sản phẩm gọn gàng ngăn nắp đúng quy định, lau chùi vệ sinh sản phẩm, quầy kệ & nơi làm việc

- Kiểm kê số lượng tồn kho theo định kỳ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công cùa quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/nữ: từ 23 tuổi trở lên

- Có laptop cá nhân.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000 – 8.000.000 (Không áp KPI)

- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương

- Môi trường trẻ năng động

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước (sau 2 tháng thử việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS

