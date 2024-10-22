Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
- Hà Nội: 10B Phan Văn Trị, phường 7, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn bán hàng với sản phẩm ghế massage tại showroom
Chăm sóc khách hàng trước bán và trong bán
Được cung cấp data từ marketing và khách hàng giới thiệu để tư vấn bán hàng
Thực hiện công tác làm thủ tục hợp đồng thanh toán cho khách hàng mua sản phẩm
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng bán hàng, tư vấn, chốt deal
- Nhiệt tình, quyết đoán, chính trực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc;
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập bao gồm: Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng ( Lương cứng không bị ảnh hưởng bởi doanh số)
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, không giới hạn về thời gian. Up level lên Quản lý ngay sau 06 tháng làm việc
-Được tham gia BHXH sau khi lên chính thức
-Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ như lễ Tết, sinh nhật, teambuilding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
