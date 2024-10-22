Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10B Phan Văn Trị, phường 7, Gò Vấp

Tư vấn bán hàng với sản phẩm ghế massage tại showroom Chăm sóc khách hàng trước bán và trong bán Được cung cấp data từ marketing và khách hàng giới thiệu để tư vấn bán hàng Thực hiện công tác làm thủ tục hợp đồng thanh toán cho khách hàng mua sản phẩm

- Có laptop cá nhân, yêu thích công việc bán hàng

- Kỹ năng bán hàng, tư vấn, chốt deal

- Nhiệt tình, quyết đoán, chính trực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc;

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000VNĐ

- Thu nhập bao gồm: Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng ( Lương cứng không bị ảnh hưởng bởi doanh số)

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, không giới hạn về thời gian. Up level lên Quản lý ngay sau 06 tháng làm việc

-Được tham gia BHXH sau khi lên chính thức

-Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ như lễ Tết, sinh nhật, teambuilding,...

