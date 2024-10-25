Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Quận 7 ...và 13 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng
Vệ sinh, chăm sóc sản phẩm / quầy kệ
Bày trí các sản phẩm trưng bày sẵn sàng cho việc bán hàng
Báo cáo chấm công, số lượng bán, giá bán, khuyến mãi cạnh tranh, hàng hóa thiếu
Phối hợp, hỗ trợ cùng nhân viên siêu thị thay bảng giá, khuyến mãi, sắp xếp khu vực bán hàng
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
18 tuổi trở lên
Siêng năng, nhanh nhẹn, chịu khó, hoạt bát, giao tiếp tốt
Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng siêu thị
Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc bắt buộc: ca xoay sáng/ chiều, sáng từ 8h30-16h30, chiều bắt đầu 13h-21h, mỗi ca 8 tiếng theo giờ siêu thị, nghỉ 1 ngày/tuần
Tham gia BHXH và các chế độ khác đầy đủ theo quy định luật Lao động
Lương + thưởng doanh số + thưởng sản phẩm + thưởng KPI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
