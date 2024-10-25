Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận 7 ...và 13 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng

Vệ sinh, chăm sóc sản phẩm / quầy kệ

Bày trí các sản phẩm trưng bày sẵn sàng cho việc bán hàng

Báo cáo chấm công, số lượng bán, giá bán, khuyến mãi cạnh tranh, hàng hóa thiếu

Phối hợp, hỗ trợ cùng nhân viên siêu thị thay bảng giá, khuyến mãi, sắp xếp khu vực bán hàng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

18 tuổi trở lên

Siêng năng, nhanh nhẹn, chịu khó, hoạt bát, giao tiếp tốt

Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng siêu thị

Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc bắt buộc: ca xoay sáng/ chiều, sáng từ 8h30-16h30, chiều bắt đầu 13h-21h, mỗi ca 8 tiếng theo giờ siêu thị, nghỉ 1 ngày/tuần

Tham gia BHXH và các chế độ khác đầy đủ theo quy định luật Lao động

Lương + thưởng doanh số + thưởng sản phẩm + thưởng KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company

