Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương Định Của, Phường Kim Liên, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng offline và kênh online được phân công.

• Sắp xếp hàng hóa, theo dõi trải nhiệm của khách hàng.

• Nhận hàng từ nhà cung cấp, kiểm date hàng hóa, tồn kho.

• Thời gian làm việc linh hoạt, theo nhu cầu của Siêu thị và khả năng của ứng viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng thành thạo máy tính, internet

• Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực, tự giác

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mỹ phẩm, các sản phẩm làm đẹp, bảo vệ sức khỏe

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh Long Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản + Phụ cấp + Doanh Thu

• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật (cho nhân viên toàn thời gian)

• Lương tháng 13

• Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (hiếu hỷ, sinh nhật, ốm đau,...)

• Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của pháp luật.

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

• Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm

• Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên

• Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

• Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

• Công việc ổn định và lâu dài

• Thời gian làm việc linh hoạt, theo nhu cầu của Siêu thị và khả năng của ứng viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh Long

