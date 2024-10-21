Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa SME Hoàng Gia, phố Cầu Đơ, phường Quang Trung, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn về nhãn hàng; tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng; bán hàng và không áp doanh số

• Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm trà, cung cấp thông tin và dịch vụ ưu đãi theo chương trình chăm sóc khách hàng riêng.

• Trưng bày và bảo quản sản phẩm trong cửa hàng; dọn dẹp vệ sinh quầy kệ; kiểm kê và đảm bảo số lượng hàng hóa phụ trách.

• Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng về sản phẩm tại cửa hàng.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

• Chi tiết công việc được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ

Yêu thích thực phẩm sạch cao cấp. • Có tinh thần phục vụ khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hàng tháng hấp dẫn bao gồm lương cơ bản + phụ cấp + thưởng doanh thu (7 - 12 triệu).

• Được hưởng lương tháng 13.

• Chế độ BHXH đúng và đầy đủ theo Luật lao động.

• Được thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến, gắn bó với công ty: Ứng viên có tố chất quản lý cùng khả năng học hỏi sử dụng hệ thống bán hàng sẽ được cân nhắc vị trí Cửa Hàng Trưởng với nhiều chế độ tốt hơn.

• Chế độ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên chính thức. • Chế độ mua hàng giảm giá dành cho nhân viên.

• Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, quy trình làm việc: tham gia các khóa đào tạo liên tục về kỹ năng mềm, sản phẩm mới... trực tiếp từ các nhãn hàng.

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chế độ phúc lợi tốt, đồng nghiệp thân thiện.

• Cơ hội gặp gỡ và phục vụ các khách hàng VIP, người nổi tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trà & Đặc Sản Tây Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin