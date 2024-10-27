Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1F Quốc lộ 50, Phường 5, Quận 8

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Xử lý đóng gói đơn hàng theo quy trình. Theo dõi vận chuyển và các vấn đề vận hành khác liên quan đến Đơn hàng. Tư vấn bán hàng tại Cửa hàng và các kênh online như Facebook, Zalo, các sàn Thương mại điện tử... Sắp xếp trưng bày hàng hoá và giữ vệ sinh sạch sẽ cửa hàng. Chăm sóc khách hàng, tư vấn và giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến đơn hàng. Hỗ trợ phát triển nội dung Fanpage, Website, các gian hàng trên sàn TMDT. Đóng góp sáng tạo nội dung bài viết, video, hình ảnh liên quan đến sản phẩm kinh doanh. Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ Sức khoẻ tốt Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, thật thà. Có ý chí cầu tiến, ham học hỏi. Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales, Marketing, CSKH...) Ứng viên thích viết Content, thích chụp ảnh và biết quay dựng video cơ bản là một lợi thế.

Tại Parfumerie Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc:

Ca sáng: 09:00 - 17:00 Ca chiều: 13:00 - 21:00 Ca Full: 09:00 - 21:00 (sắp xếp theo yêu cầu) Nghỉ 02 ngày/ tháng (không liên tiếp)

2. Tổng thu nhập hàng tháng:

Từ 7 triệu đồng đến trên 9 triệu đồng

3. Đào tạo:

Được đào tạo kiến thức về sản phẩm. Được đào tạo các kĩ năng về Sales & Marketing và những kiến thức chuyên môn khác liên quan. Được tiếp cận với hệ thống quản lý bán hàng và các sản phẩm công nghệ phục vụ kinh doanh khác.

4. Quyền lợi khác:

Thưởng Lễ Tết; Thưởng tháng 13; Đối với nhân sự chính thức được hưởng chế độ BHYT hàng năm; Team Building: 1 lần/ năm; Các hoạt động kết nối Đội nhóm như: Ăn uống, xem phim... Có cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Parfumerie

