Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 579 hòa hảo p7 Q11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Có kinh nghiệm từng bán hàng tiêu dùng, sản xuất phụ liệu là lợi thế Biết qua kho bãi càng tốt CV khác khi phỏng vấn, Được cấp 1 tài khoản bán hàng trực tiếp trong điện thoại

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết bán hàng là ưu điểm

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm

Tuổi từ 25- 38t

thời gian thử việc 2 tháng

Tại Công Ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KỲ QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13,

BHXH,...

Nghỉ Tết dài, thường mùng 10 khai trương

Lương đúng ngày ko bao giờ chậm

Ko bao giờ tăng ca, chỉ làm giờ HC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KỲ QUANG

