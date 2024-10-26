Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KỲ QUANG
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 579 hòa hảo p7 Q11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Có kinh nghiệm từng bán hàng tiêu dùng, sản xuất phụ liệu là lợi thế
Biết qua kho bãi càng tốt
CV khác khi phỏng vấn,
Được cấp 1 tài khoản bán hàng trực tiếp trong điện thoại
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết bán hàng là ưu điểm
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm
Tuổi từ 25- 38t
thời gian thử việc 2 tháng
Tại Công Ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KỲ QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13,
BHXH,...
Nghỉ Tết dài, thường mùng 10 khai trương
Lương đúng ngày ko bao giờ chậm
Ko bao giờ tăng ca, chỉ làm giờ HC
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KỲ QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
