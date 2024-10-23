Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 138 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn bán hàng, các chương trình khuyến mãi và giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi cho phép trong nghiệp vụ của mình tới khách hàng. Vệ sinh các sản phẩm trưng bày. Theo dõi, bàn giao hàng hóa và các trang thiết bị tại nơi làm việc. Có nhiệm vụ luôn chăm chút hàng hoá, hướng dẫn khách hàng xem, kiểm tra sản phẩm đúng cách. Báo cáo ngay với cửa hàng trưởng khi phát hiện ra các hiện tượng mất mát, cố ý phá hoại sản phẩm. Nộp đơn hàng, tiền mặt cho cửa hàng trưởng vào cuối ca Một số công việc khác phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Tư vấn bán hàng, các chương trình khuyến mãi và giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi cho phép trong nghiệp vụ của mình tới khách hàng.

Vệ sinh các sản phẩm trưng bày. Theo dõi, bàn giao hàng hóa và các trang thiết bị tại nơi làm việc.

Có nhiệm vụ luôn chăm chút hàng hoá, hướng dẫn khách hàng xem, kiểm tra sản phẩm đúng cách. Báo cáo ngay với cửa hàng trưởng khi phát hiện ra các hiện tượng mất mát, cố ý phá hoại sản phẩm.

Nộp đơn hàng, tiền mặt cho cửa hàng trưởng vào cuối ca

Một số công việc khác phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương. Có khả năng giao tiếp tốt. Ngoại hình ưa nhìn. Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao. Trung thực, kiên trì, có tinh thần cầu tiến, yêu thích công việc bán hàng.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Ngoại hình ưa nhìn.

Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao.

Trung thực, kiên trì, có tinh thần cầu tiến, yêu thích công việc bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI) Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Thỏa thuận tùy theo năng lực

- Phụ cấp:

• Phụ cấp tiền ăn trưa

• Và một số phụ cấp khác (nếu có)

- Tham gia BHXH, BHYT với thang bảng lương cao theo vị trí.

- Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Thưởng lương thưởng nóng theo năng lực và thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên.

- Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin