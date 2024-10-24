Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ HIỂN LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ HIỂN LAN
- Hà Nội: 28 Hàng Mã, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Nhớ các mã hàng của cửa hàng và tính chất sản phẩm
Trả lời và tư vấn tin nhắn của khách hàng qua các kênh Shopee, Lazada, Facebook page, Zalo hoặc điện thoại hotline
Cập nhật hàng tồn kho trên các trang Shopee Lazada và xử lý đơn hàng
Nhập hóa đơn đầu vào qua ứng dụng Kiotviet
Lên đơn xuất hóa đơn cho khách hàng vào cửa hàng hoặc khách hàng online
Kiểm tra hàng tồn kho và cập nhật để đặt hàng đúng
Đi lấy hàng và đóng hàng khi cần
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Năng động, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng, tư vấn khách hàng.
Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ HIỂN LAN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản +++
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT
Ăn trưa hàng ngày ở cửa hàng
Thưởng lương tháng 13
Tạo điều kiện phát huy tối đa khả năng
Môi trường làm việc vui vẻ hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ HIỂN LAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
