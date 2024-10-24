Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ HIỂN LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Hàng Mã, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Nhớ các mã hàng của cửa hàng và tính chất sản phẩm Trả lời và tư vấn tin nhắn của khách hàng qua các kênh Shopee, Lazada, Facebook page, Zalo hoặc điện thoại hotline Cập nhật hàng tồn kho trên các trang Shopee Lazada và xử lý đơn hàng Nhập hóa đơn đầu vào qua ứng dụng Kiotviet Lên đơn xuất hóa đơn cho khách hàng vào cửa hàng hoặc khách hàng online Kiểm tra hàng tồn kho và cập nhật để đặt hàng đúng Đi lấy hàng và đóng hàng khi cần

Nhớ các mã hàng của cửa hàng và tính chất sản phẩm

Trả lời và tư vấn tin nhắn của khách hàng qua các kênh Shopee, Lazada, Facebook page, Zalo hoặc điện thoại hotline

Cập nhật hàng tồn kho trên các trang Shopee Lazada và xử lý đơn hàng

Nhập hóa đơn đầu vào qua ứng dụng Kiotviet

Lên đơn xuất hóa đơn cho khách hàng vào cửa hàng hoặc khách hàng online

Kiểm tra hàng tồn kho và cập nhật để đặt hàng đúng

Đi lấy hàng và đóng hàng khi cần

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Năng động, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng, tư vấn khách hàng. Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Năng động, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng, tư vấn khách hàng.

Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ HIỂN LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản +++ Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT Ăn trưa hàng ngày ở cửa hàng Thưởng lương tháng 13 Tạo điều kiện phát huy tối đa khả năng Môi trường làm việc vui vẻ hòa đồng

Lương cơ bản +++

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT

Ăn trưa hàng ngày ở cửa hàng

Thưởng lương tháng 13

Tạo điều kiện phát huy tối đa khả năng

Môi trường làm việc vui vẻ hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ HIỂN LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin