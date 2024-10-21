Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Luôn luôn tuân thủ đúng giờ giấc làm việc và thực hiện các công tác chuẩn bị cho một ca làm việc trong ngày đối với bản thân (trang điểm, đồng phục...), đảm bảo hình ảnh cá nhân theo quy định của công ty. Tư vấn, bán hàng, đảm bảo doanh số Đón khách, mở cửa và chào khách. Tiếp cận khách hàng và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, giới thiệu một số thông tin về sản phẩm, xu hướng thời trang mới, định hướng thời trang cho khách hàng. Nắm tốt các kỷ năng về sản phẩm: nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, tính năng, bao bì, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thực hiện sắp xếp, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng, đảm bảo tất cả hàng hóa trước khi trưng bày đều được là lượt cẩn thận theo quy định của Công ty và sự phân công của Cửa hàng trưởng. Thực hiện và giữ gìn vệ sinh chung của Cửa hàng Thực hiện công tác sắp xếp, xuất nhập hàng hóa. Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất) theo yêu cầu của Quản lý. Đảm bảo số lượng hàng hóa tại Cửa hàng, không để xảy ra các trường hợp thất thoát hàng hóa. Đảm bảo chất lượng dịch vụ bán hàng tại Cửa hàng. Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của cấp trên. Chịu sự điều động của cửa hàng trưởng về thời gian làm việc và các công việc phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ, tuổi từ 22 trở lên. Kinh nghiệm tối thiếu 01 năm ở vị trí tương đương. Am hiểu về thời trang Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, chịu áp lực cao trong công việc. Trung thực, chăm chỉ, khả năng làm việc độc lập, có tinh thần phối hợp và trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm Môi trường năng động, tốc độ, team work, chia sẻ, học tập... Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.