Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang thu nhập 6.5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Công ty cổ phần Canifa
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty cổ phần Canifa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Canifa

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 250 Lê Duẩn, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách hàng Trưng bày sản phẩm Một số công việc khác theo phân công của quản lý Làm ca xoay linh hoạt
Tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách hàng
Trưng bày sản phẩm
Một số công việc khác theo phân công của quản lý
Làm ca xoay linh hoạt

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ đủ 18 trở lên Chăm chỉ Chịu khó, có sức khỏe tốt Có thể làm ca xoay
Từ đủ 18 trở lên
Chăm chỉ
Chịu khó, có sức khỏe tốt
Có thể làm ca xoay

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các quyền lợi về BHXH theo đúng quy định Team building hằng năm Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Hưởng các quyền lợi về BHXH theo đúng quy định
Team building hằng năm
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Canifa

Công ty cổ phần Canifa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 301 Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

