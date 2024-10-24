Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang thu nhập 6.5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 250 Lê Duẩn, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách hàng Trưng bày sản phẩm Một số công việc khác theo phân công của quản lý Làm ca xoay linh hoạt

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ đủ 18 trở lên Chăm chỉ Chịu khó, có sức khỏe tốt Có thể làm ca xoay

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các quyền lợi về BHXH theo đúng quy định Team building hằng năm Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

