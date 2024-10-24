Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang thu nhập 6.5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Canifa
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 250 Lê Duẩn, Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách hàng
Trưng bày sản phẩm
Một số công việc khác theo phân công của quản lý
Làm ca xoay linh hoạt
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ đủ 18 trở lên Chăm chỉ Chịu khó, có sức khỏe tốt Có thể làm ca xoay
Từ đủ 18 trở lên
Chăm chỉ
Chịu khó, có sức khỏe tốt
Có thể làm ca xoay
Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các quyền lợi về BHXH theo đúng quy định Team building hằng năm Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Hưởng các quyền lợi về BHXH theo đúng quy định
Team building hằng năm
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
