Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Siêu thị Coopmart Hà Đông, KKM số 10 đường Nguyễn Trãi, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Bán hàng, tư vấn, hỗ trợ khách hàng. Sắp xếp, trưng bày, bổ sung hàng hóa theo concept chuẩn đã được triển khai. Thống kê và kiểm kê hàng hóa định kỳ Dán tem, gắn chip từ Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý
Bán hàng, tư vấn, hỗ trợ khách hàng.
Sắp xếp, trưng bày, bổ sung hàng hóa theo concept chuẩn đã được triển khai.
Thống kê và kiểm kê hàng hóa định kỳ
Dán tem, gắn chip từ
Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tốt nghiệp trung cấp trở lên ,Không yêu cầu kinh nghiệm. Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt. Có khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng. Yêu thích thời trang, am hiểu về xu hướng thời trang. Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình trong công việc.
tốt nghiệp trung cấp trở lên ,Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt.
Có khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng.
Yêu thích thời trang, am hiểu về xu hướng thời trang.
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nghiệp vụ bán hàng chuyên nghiệp. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo nghiệp vụ bán hàng chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, đường Bến nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

