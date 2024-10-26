Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Siêu thị Coopmart Hà Đông, KKM số 10 đường Nguyễn Trãi, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Bán hàng, tư vấn, hỗ trợ khách hàng. Sắp xếp, trưng bày, bổ sung hàng hóa theo concept chuẩn đã được triển khai. Thống kê và kiểm kê hàng hóa định kỳ Dán tem, gắn chip từ Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tốt nghiệp trung cấp trở lên ,Không yêu cầu kinh nghiệm. Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt. Có khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng. Yêu thích thời trang, am hiểu về xu hướng thời trang. Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nghiệp vụ bán hàng chuyên nghiệp. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

