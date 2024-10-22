Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 198E Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn, giới thiệu, bán sản phẩm thời trang, phụ kiện cho khách hàng tại cửa hàng Tiếp nhận yêu cầu, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng Kiểm kê sản phẩm, trưng bày, sắp xếp hàng hóa theo quy định Thực hiện các chính sách khuyến mại, chăm sóc khách hàng theo quy định của công ty Thu ngân, quản lý tiền mặt theo quy trình

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương Có ngoại hình ưa nhìn, ứng xử tốt, giao tiếp lưu loát Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng là lợi thế Nắm vững các kỹ năng bán hàng, tư vấn sản phẩm Kỹ năng thuyết phục khách hàng Chịu được áp lực công việc, làm việc ca linh hoạt

Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo năng lực Chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10

