Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 198E Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn, giới thiệu, bán sản phẩm thời trang, phụ kiện cho khách hàng tại cửa hàng
Tiếp nhận yêu cầu, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Kiểm kê sản phẩm, trưng bày, sắp xếp hàng hóa theo quy định
Thực hiện các chính sách khuyến mại, chăm sóc khách hàng theo quy định của công ty
Thu ngân, quản lý tiền mặt theo quy trình
Tư vấn, giới thiệu, bán sản phẩm thời trang, phụ kiện cho khách hàng tại cửa hàng
Tiếp nhận yêu cầu, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Kiểm kê sản phẩm, trưng bày, sắp xếp hàng hóa theo quy định
Thực hiện các chính sách khuyến mại, chăm sóc khách hàng theo quy định của công ty
Thu ngân, quản lý tiền mặt theo quy trình

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Có ngoại hình ưa nhìn, ứng xử tốt, giao tiếp lưu loát
Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng là lợi thế
Nắm vững các kỹ năng bán hàng, tư vấn sản phẩm
Kỹ năng thuyết phục khách hàng
Chịu được áp lực công việc, làm việc ca linh hoạt
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Có ngoại hình ưa nhìn, ứng xử tốt, giao tiếp lưu loát
Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng là lợi thế
Nắm vững các kỹ năng bán hàng, tư vấn sản phẩm
Kỹ năng thuyết phục khách hàng
Chịu được áp lực công việc, làm việc ca linh hoạt

Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo năng lực
Chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Lương thưởng theo năng lực
Chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10

Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 765 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

