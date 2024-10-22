Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
- Hà Nội: 198E Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn, giới thiệu, bán sản phẩm thời trang, phụ kiện cho khách hàng tại cửa hàng
Tiếp nhận yêu cầu, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Kiểm kê sản phẩm, trưng bày, sắp xếp hàng hóa theo quy định
Thực hiện các chính sách khuyến mại, chăm sóc khách hàng theo quy định của công ty
Thu ngân, quản lý tiền mặt theo quy trình
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Có ngoại hình ưa nhìn, ứng xử tốt, giao tiếp lưu loát
Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng là lợi thế
Nắm vững các kỹ năng bán hàng, tư vấn sản phẩm
Kỹ năng thuyết phục khách hàng
Chịu được áp lực công việc, làm việc ca linh hoạt
Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng theo năng lực
Chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV và thời trang May 10
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
