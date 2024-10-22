Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 252 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn bán hàng tại cơ sở
Thực hiện sắp xếp hàng hóa, vệ sinh cửa hàng, kho bãi sạch sẽ
Trưng bày hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn
Thực hiện kiểm đếm hàng hóa xuất nhập trong ca làm việc, đảm bảo không bị chênh lệch, thất thoát & thực hiện kiểm kê hàng hóa định kì theo lịch kế toán
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cơ sở
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ
- Tuổi 22 trở lên
- Ngoại hình ưa nhìn
- Có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel).
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng 6.500.000 - 9.000.000 vnđ + Thưởng doanh số
• Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 vnđ
• Đóng Bảo hiểm sau 1-2 tháng thử việc theo đúng quy định của Nhà nước
• Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước
• Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding - du lịch 1 năm 2 lần, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...
• Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng, định hướng lên vị trí Quản lý cửa hàng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc khu vực.
• Hưởng 12 ngày phép/năm, nếu không dùng hết phép sẽ được quy thành tiền
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI
