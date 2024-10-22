Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 252 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng tại cơ sở
Thực hiện sắp xếp hàng hóa, vệ sinh cửa hàng, kho bãi sạch sẽ
Trưng bày hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn
Thực hiện kiểm đếm hàng hóa xuất nhập trong ca làm việc, đảm bảo không bị chênh lệch, thất thoát & thực hiện kiểm kê hàng hóa định kì theo lịch kế toán
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cơ sở

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Tuổi 22 trở lên
- Ngoại hình ưa nhìn
- Có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel).

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 6.500.000 - 9.000.000 vnđ + Thưởng doanh số
• Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 vnđ
• Đóng Bảo hiểm sau 1-2 tháng thử việc theo đúng quy định của Nhà nước
• Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước
• Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding - du lịch 1 năm 2 lần, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...
• Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng, định hướng lên vị trí Quản lý cửa hàng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc khu vực.
• Hưởng 12 ngày phép/năm, nếu không dùng hết phép sẽ được quy thành tiền

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 15, ngách 2, ngõ SimCo, làng Văn hóa Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

