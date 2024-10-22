Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TTTM Vạn Hạnh Mall, Quận 10

Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm công ty đang bán với các thương hiệu nổi tiếng như: Nike,Adidas, Asics, Lecoq, Lining, 361... Tuân thủ việc chấp hành Nội quy lao động, các quy định, quy chế bán hàng, phục vụ khách hàng của Công ty. Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng để khuyến khích khách hàng mua sắm cho lần tiếp theo. Lịch sự, niềm nở lắng nghe nhu cầu của khách hàng. Đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất vào mọi lúc. Vệ sinh quầy kệ, khu vực làm việc trong cửa hàng... Duy trì sản phẩm trưng bày theo đúng sắp xếp của nhân viên trưng bày Dán giá và xuất xứ hàng hóa, gắn alarm cho hang hóa. Bảo đảm tất cả các sản phẩm trong khu vực bán hàng mình đảm nhiệm được trưng bày theo quy định và có đầy đủ những thứ cần thiết như giá, xuất xứ, thiết bị báo động...để sẵn sàng bán cho khách. Đảm bảo tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết và hỗ trợ cho các đồng nghiệp. Nếu thấy có mâu thuẫn, phải thông báo ngay đến cấp trên để được giải quyết, không gây ra mâu thuẫn nội bộ. Chịu trách nhiệm bổ sung hàng hóa đã bán ra trong khu vực của mình Một số nội dung khác mà Công Ty quy định trong suốt quá trình làm việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, tuy nhiên có kinh nghiệm bán hàng/tư vấn trong ngành bán lẻ cao cấp là lợi thế. Có thể làm fulltime xoay ca 8h/ ngày theo sự sắp xếp của Quản lý cửa hàng Siêng năng, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, chủ động trong công việc, chịu khó, biết lắng nghe, làm việc nhóm, hòa đồng, kỹ năng thuyết phục tốt.... Nam, Nữ có ngoại hình dễ nhìn. Nam cao 1,68m trở lên, Nữ cao 1,55m trở lên Giọng nói dễ nghe, không nói lắp, ngọng Tuổi: từ 18 đến 25 tuổi

Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và năng động. Thu nhập = Lương cơ bản từ 5-6tr + thưởng KPI + thưởng tip (Từ 7-10trieu/ tháng) Thử việc 01 tháng, hưởng 85% mức lương chính thức + thưởng KPI Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: CHP/CHT Được tham gia các khóa đào tạo của công ty Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT và các chế độ khác. Được phát đồng phục làm việc: áo, giày thương hiệu nổi tiếng. Các chế độ phúc lợi, thưởng khác:lễ tết, thưởng tháng 13. Được mua hàng với giá ưu đãi cho nhân viên Cùng một số các đãi ngộ khác theo quy định của NH Maxxsport

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.