Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Lapier
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 12 Trần Thái Tông, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Mô tả công việc:
Bán hàng tại cửa hàng Chịu trách nghiệm quản lý hàng hóa tại cửa hàng. Vệ sinh, sắp xếp, trưng bày hàng hóa theo quy định của cửa hàng. Thực hiện công việc khác nếu được giao.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
Giới tính: Nữ Độ tuổi: 19 - 27 tuổi Ngoại hình ưa nhìn Có tính chủ động Nhanh nhẹn Có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 1 năm Thời gian làm việc : + Ca 1: 8h30- 17h30. + Ca 2 : 13h -22h.
Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Lapier Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
+ Lương UP TO 12.000.000đ
+ Nghỉ 2 ngày/ tháng vẫn tính lương.
+ Quà tặng/Tiền thưởng và các trương trình, hoạt động vào các dịp lễ tết.
+ Thưởng cuối năm theo hiệu quả công và kết quả kinh doanh.
+ Được đào tạo bán hàng chuyên nghiệp,tư duy phát triển bản thân.
+ Có cơ hội trải nghiệm nhiều và trưởng thành hơn.
+ Sử dụng các sản phẩm dịch, dịch vụ chất lượng cao với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Lapier
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
