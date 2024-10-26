Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 Trần Thái Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mô tả công việc:

Bán hàng tại cửa hàng Chịu trách nghiệm quản lý hàng hóa tại cửa hàng. Vệ sinh, sắp xếp, trưng bày hàng hóa theo quy định của cửa hàng. Thực hiện công việc khác nếu được giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Giới tính: Nữ Độ tuổi: 19 - 27 tuổi Ngoại hình ưa nhìn Có tính chủ động Nhanh nhẹn Có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 1 năm Thời gian làm việc : + Ca 1: 8h30- 17h30. + Ca 2 : 13h -22h.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Lapier Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

+ Lương UP TO 12.000.000đ

+ Nghỉ 2 ngày/ tháng vẫn tính lương.

+ Quà tặng/Tiền thưởng và các trương trình, hoạt động vào các dịp lễ tết.

+ Thưởng cuối năm theo hiệu quả công và kết quả kinh doanh.

+ Được đào tạo bán hàng chuyên nghiệp,tư duy phát triển bản thân.

+ Có cơ hội trải nghiệm nhiều và trưởng thành hơn.

+ Sử dụng các sản phẩm dịch, dịch vụ chất lượng cao với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Lapier

